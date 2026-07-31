北角小販被票控時遭扯跌 食環署指小販屢勸不改：影片未必完全反映事實

網上流傳一段食環署執法的片段，有一名在北角站外擺檔賣生果的老翁，遭數名食環署的執法人員票控，期間雙方有拉扯，老翁更一度被扯跌。食環署今回覆查詢時指，署方已多次警告該名小販，惟鑑於該名無牌小販持續不遵從指示，故有需要依法採取執法和檢控行動。署方又指，網上片段所呈現的情況未必完全反映事實和事件經過，強調執法時必須同時兼顧公共秩序及環境衞生等。

老翁及食環署人員雙方都有拉扯 老翁一度被拉扯至幾乎跌落地

影片所見，該名老翁情緒頗為激動，一度試圖突圍離開，而現場的食環署人員則喝令他「停低」。另一條片段可見到，老翁及食環署人員雙方都有拉扯，而老翁被人緊緊包圍，期間遭食環署人員從後熊抱，一度被拉扯至幾乎跌落地，惹來市民質疑執法力度是否合適。

食環署:過往已多次勸喻及警告該名無牌小販

食環署回覆時則指，早前已接獲多宗投訴，指有無牌小販於晚上時段在題述小販黑點販賣水果，而食環署人員過往已多次勸喻及警告該名無牌小販。

署方昨晚（30日）調查時，再發現該名無牌小販在一商鋪範圍販賣水果，故隨即按「先勸喻、後執法」的方針，警告相關人士切勿在公眾地方販賣。不過，食環署折返時發現該名人士在仍繼續在公眾地方無牌販賣生果，遂採取執法行動。署方指，在署方人員明確要求下，該名無牌小販仍未有遵從指示，並拒絕合作及出示身份證明文件，最終更企圖離開現場，故遂尋求警方到場協助。該名無牌小販其後因涉嫌阻街和違反《公眾衞生及市政條例》被本署人員拘捕及檢控。

食環署:「情理兼備」必須建基於守法的原則上

食環署強調，鑑於該名無牌小販在已獲充分警告仍持續不遵從指示，署方有需要依法採取執法和檢控行動；有關「先勸喻」的做法，不代表容許其可繼續及重複佔用公眾通道作無牌販賣。食環署強調，「情理兼備」必須建基於守法的原則上，對於屢勸不改及拒絕糾正違規行為的任何人士，署方仍會果斷執法並提出檢控。



食環署亦指，網上片段所呈現的情況未必完全反映事實和事件經過。署方在執法時，必須同時兼顧公共秩序、環境衞生，以及居民和商戶對通道暢通的合理訴求。