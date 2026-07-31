政府申請充公黎智英逾億元財產 排期11月30日進行2日審訊

壹傳媒創辦人黎智英被裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」罪成，今年2月被判囚20年。律政司入稟高等法院申請充公黎智英名下17間公司股份及63個銀行帳戶，以及黎牽涉的刑事案保釋金1,000萬元、欺詐案罪脫後可退還的200萬元罰款等，推算財產至少1.27億元。案件原訂在7月8日在《香港國安法》指定法官杜麗冰席前開庭處理，當日聆訊取消後，根據司法機構網頁顯示，案件現已改期於11月30日進行為期兩日聆訊。

原告為律政司司長，被告為黎智英。律政司司長在入稟狀指明黎智英現羈押於香港赤柱監獄，要求法庭把黎智英直接或間接持有、擁有或控制之財產充公予香港政府，當中包括黎智英名下銀行帳戶內所有結餘（匯豐銀行、恒生銀行及上海商業儲蓄銀行共15個戶口內合共約3,230萬元），旗下公司及罪行相關帳戶內所有結餘（47個公司戶口內合共約1,211萬元），黎智英名下之17間公司股份，黎智英涉（DCCC349/2021）存入區域法院作保釋金的500萬元，黎智英違反國安法案（WKCC4341/2020 ）存入西九龍裁判法院作保釋金的500萬元，黎智英涉欺詐科技園案上訴得直後退還的200萬元罰款，以及黎智英轉名交予陳梓華的英屬處女群島（BVI）離岸公司「LACOCK Inc.」之滙豐銀行戶口內8萬元。

律政司入稟高等法院申請充公黎智英逾億元財產。

入稟狀所列出，黎智英持股的名下公司有17間，包括Dico Consultants Limited （黎智英持股50%）、Best Combo Limited 、Absolute Ace Limited、Sino Focus Group Limited 、Billion Flower Limited（黎智英持股50%）、AD Marketing Limited （黎智英持股50%）、adMart eZone Limited（黎智英持股99%）、eZ Van Limited （黎智英持股50%）、Next Animation Studio Limited 、Ally Glory Investments Limited 、Fog City Digital Limited 、Chartwell Holding Limited 、Lai’s Hotel Properties Limited （黎智英持股100%）、Comitex Holdings Limited 、Comitex Knitters Limited、Firm Way Investments Limited（黎智英持股33.3%、黎智英長子黎見恩持股33.3%），以及黎智英持股71.26%的壹傳媒有限公司（Next Digital Limited）。

入稟狀僅列出Comitex Holdings Limited及Comitex Knitters Limited的估值，Comitex Holdings Limited當中黎智英持有的87.52%股分約值7.3萬元，由Comitex Holdings Limited持有99.9%股分及Dico Consultants Limited持有0.01%股分的Comitex Knitters Limited則約值7,131萬元。

案件編號：HCMP 518 / 2026

本報記者