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屯門市廣場「爆旋陀螺G1爭霸戰」 逾2000選手爭冠 明星挑戰賽限定登場

社會
更新時間：19:14 2026-07-31 HKT
發佈時間：19:14 2026-07-31 HKT

繼屯門市廣場4 月聯乘TAKARA TOMY舉辦爆旋陀螺比賽，隨即掀起一股陀螺熱潮，屯門市廣場今個暑假再度與TAKARA TOMY及香港總代理萬信有限公司攜手，由即日（31日）起至8月16日舉辦的官方全港性賽事「屯門市廣場 x 爆旋陀螺 X G1 爭霸戰」。是次主題活動內容豐富，首設女陀螺手賽事，吸引全港逾2,000人報名參與，更邀請游學修、JFFT、193@ERROR 出戰。

540吋大電視直播陀螺賽事

信和集團首席商務總裁蔡碧林表示，集團致力提供創新體驗，首次聯動逾50個商戶打造全港最大型陀螺挑戰場，配合540吋大電視直播賽事、星級挑戰賽及期間限定店，期望為市民帶來沉浸式娛樂體驗，帶動商場人流與消費氣氛，並推動香港爆旋陀螺運動及玩家社群發展。

早前港島、九龍及離島區賽事已圓滿結束，新界西及新界東的分區戰將分別於8月1日及9日壓軸開打。最終脫穎而出的16強選手，將於8月9日齊集總決賽舞台。為確保賽事公平，參賽者必須使用官方正版產品參賽。總冠軍將獲贈極具王者地位的「閃金色版翔龍勇者S6-60V」超稀有非賣品，亞軍及季軍亦可分別獲得白銀色及赤銅色版本。

除了連場比賽，「星級挑機」環節亦是全場的焦點所在。8月2日，本地人氣KOL JFFT 將全體現身商場，向演員游學修發起復仇戰，預料賽事將火花四濺。緊接在8月9日的16強決賽日，藝人193@ERROR將會壓軸登場，迎戰香港分區的精英陀螺手。

首設女陀螺手賽事 聯乘商戶設試煉場

大會於G1爭霸戰外亦同步舉辦多項G2系列賽事，當中破格設立全港首個「女陀螺手比賽」以及「大小同樂賽」，讓男女老幼均可落場親身感受爆旋陀螺的競技魅力，各組別勝出者可贏取別注色版爆旋發射器及多款稀有陀螺。

此外，商場於整個8月份聯動場內逾50個商戶設立「陀螺試煉場」及「陀螺戰士補給站」。參加者只需在商戶對戰點與店舖專員完成一對一挑戰，或出示陀螺產品，即可獲取商戶獨家限定優惠。玩家更可免費領取集印卡，集齊指定印章並達到指定消費金額，最高可換領100元商場現金券。

網上登記抽選會場限定版陀螺

屯門市廣場「爆旋陀螺 X 期間限定店」獨家發售多款具收藏價值的會場限定陀螺，包括黑色金屬塗層的「翔龍勇者S6-60V」、別注色版「翔龍破壞劍1-60A」及漆黑版「狂象長牙2-80E」等稀有款式。為確保愛好者有順暢的購物體驗，期間限定店嚴格採取「產品購買權抽選」安排，只限網上登記並中籤的人士購買，不設即場排隊輪候。另外，中央廣場亦設有免費試玩區，由早上11時開放至晚上10時，讓廣大玩家隨時即場切磋交流。

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