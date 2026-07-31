以義教為名誘兩男童上門狎玩拍片 小學男教師還押候判 稱喜歡年輕男孩 情不自禁拍照

小學男教師於2022年2024年期間以義教為由，多次趁補習時觸摸9歲男童的陰莖及肛門，更拍攝另一名6歲男童的下體，被捕後在電子產品內發現多段兒童口交及自慰片段，在警誡下指「因為喜歡年輕的男孩子，男童是天真可愛的學生」才犯案。男教師今在西九龍裁判法院（暫區域法院）承認猥褻侵犯等8罪，暫委法官高偉雄將案件押後至9月25日，待取被告的背景和心理報告，及兩名事主的創傷報告後判刑，期間被告須還押。

31歲被告C.W.H.，被控3項猥褻侵犯、1項向16歲以下的兒童作出猥褻行為、3項製作兒童色情物品及1項管有兒童色情物品罪。

被告曾加入多個同性戀TG群組

控罪指，被告於2022年1月24日至2024年7月14日，分別3度在元朗青山公路249-251號元朗廣場某單位，猥褻侵犯男童X；另於同一時段在上述地址向一名年齡在16歲以下的男童X，作出嚴重猥褻作為；及於2023年9月16日至2024年9月7日在上述地址，2度製作關於男童X的兒童色情物品，及製作男童Y的9張兒童色情照片；另在2024年11月28日管有載有關於Y的兒童色情物品的9張照片及載有關於身分不明兒童的兒童色情物品的12個錄影片段。

辯方求情指，被告沒有刑事定罪紀錄，有碩士學歷，儘管不得不承認案件牽涉兩名未成年的受害人，亦有年齡差距，及屬師生關係，惟辯方提交的精神科報告指，被告不必然有戀童癖，只是有自閉症及與異性交流出現問題。高官質疑，被告有加入不少同性戀的Telegram群組，並主動要求群主購入兒童色情照片及影片，更指明類別及歲數。

X與Y上免費課堂時多次遭被告狎玩兼拍照

案情指，當時9歲男童X的母親於2022年1月在Facebook上發現被告的貼文，指免費為基層學生提供數學課程，X的母親遂申請課程，被告在2022年至2024年間為X提供85次課堂。在2024年11月，6歲男童Y的母親亦從貼文申請課程，Y上過兩次課堂。在同月下旬，X告知社工，曾遭被告強逼看兒童裸照，被告更曾脫去X的內褲拍攝下體。

在2022年1月，當X在被告的住所上課時，被告要求X睡在床上，並脫去X的內褲，為X自慰約5分鐘，期間被告問X「舒唔舒服」，X感到生氣。在2023年至2024年期間，被告在上課時向X展示陌生男子的裸照，X拒絕，被告則要求觸摸X的陰莖才會停止展示照片，X終讓被告接觸陰莖。在同一時間段，被告用手指及濕紙巾按壓X的肛門，及幫X自慰，更分別兩日拍攝X的陰莖。

警誡下稱喜歡年輕男孩子及情不自禁犯案

被告在2024年11月28日被捕，在警誡下承認多次接觸X的陰莖及肛門，指「因為喜歡年輕的男孩子，X是天真可愛的學生，所以情不自禁犯下罪行」，並曾在床上要求X「我哋親密一些，做啲開心嘢」。被告表示自己是貪玩，沒有不軌企圖，自己亦沒有強逼X看色情照片，是X在玩平板電腦時無意間看到，問X有無興趣看只是開玩笑，但承認有問X能否拍攝X的下體，指「因為鍾意X，所以想睇」。

被告在警誡下承認，持有Y的9張兒童色情照片，包括陰莖及肛門，指「因為喜歡Y，所以情不自禁用手機拍攝照片，Y非常黏人，所以很喜歡他，看到照片猶如見到Y」，而案發時沒有其他人在場。警方檢取被告手機、電腦及平板等電子產品，從中檢獲不少兒童色情照片及影片，包括男童遭玩弄乳頭、自慰手淫、口交及肛交的片段。

案件編號：DCCC1096/2025

法庭記者：黃巧兒