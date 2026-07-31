貓迷博覽會2026｜首次京港同步舉辦寵物展 有貓主帶同「主子」掃貨：今次換貓咪做主

香港貓迷博覽會今（31日）起一連三日於香港會議展覽中心舉行，雖然今日滂沱大雨，但都無阻一眾「貓奴」入場，為自己心愛的貓貓採購零食及寵物用品。現場所見，有不少市民更會帶同自己的「主子」貓貓到場，有市民更笑言「今次換貓咪做主」，讓其自己自挑選飾物與零食。

愛貓「做主」揀選心頭好

今屆展會邀請超過185間參展商、合共400個展位進駐，涵蓋各類貓糧、寵物用品、貓主題文創產品等多元貨品。開幕首日持續下雨，但會場內人流不斷，不少貓主特意攜同愛貓到場打卡選購，多個攤位負責人均指市民消費氣氛熾熱。

不少入場市民都有採購計劃，蘇小姐往年都有來博覽會，跟以往一樣花費約3,000至4,000港元，購置愛貓食用半年左右的貓糧及零食。她表示沒有硬性消費預算，只要產品適合自家貓咪就會入手，後續見到心儀貨品亦會繼續消費。

李小姐則是首次來博覽會，預算約1,000港元採購糧食。她特意帶同愛貓入場，希望讓貓咪親自挑選飾物與零食，笑言平日都是主人安排購物清單，「今次換貓咪做主」。

展商讚專屬貓展令目標客群精準

現場所見，多款特色寵物產品攤位人氣不俗，主打韓國寵物用品的GOSU負責人容先生分享，縱使開幕首日為工作日，展會人流與現場氣氛依然理想，首日營業額亦符合預期，期望後續展期不會受天氣影響。考慮到香港住宅普遍空間細小，品牌特意引入可安裝於牆角、節省擺放空間的牆身地毯以代替傳統貓爬架；同時引入多款面向年輕群體的貓咪文創周邊，吸引不少女士駐足選購。

首度參展的獅子砂負責人楊先生接受訪問時表示，相比一般綜合寵物節，今次專屬貓展目標客群更精準、人流亦更可觀。今次參展重點推出品牌全新研發、可檢測貓咪尿液酸鹼度的變色貓砂，主人透過砂粒顏色變化，就能簡單判斷貓咪尿道健康狀況。他提醒，所有優惠及限定禮品只會於展場獨家供應，有需要的貓主應把握今次機會。他補充，參與專屬貓展能夠接觸大量從未認識品牌的養貓人士，對品牌宣傳、開拓新客有極大幫助。

首次京港同步舉辦寵物博覽會

商務及經濟發展局副局長陳百里在開幕禮上致辭表示，今屆博覽會實現首次京港合作，兩地同步舉辦相關寵物主題展覽。他提到近年參展商及展位數目持續上升，反映本地寵物市場規模不斷擴張；特區政府正聯同業界推出配套政策，回應市民對寵物產品、潮流文創的需求。

陳百里續指，IP商品化是政府重點推動方向，業界發展IP常面臨成本高、融資難、專業人才不足等挑戰。當局正搭建完善IP生態圈，透過優化稅務、融資支援、人才培育、協助品牌出海宣傳等措施，全面提升IP創作、保護、貿易與應用能力，鞏固香港區域知識產權貿易中心地位，為寵物業打造更優越營商環境與合作空間。

主辦展覽的展覽集團主席王學譜與會上表示，經歷多年發展，「香港貓迷博覽會」早已突破傳統消費展定位，成為香港暑期矚目城市級貓主題盛事，受眾不再只限貓主，同時吸引喜愛寵物、文創藝術及優質生活體驗的市民到場。他指出，今屆匯聚海內外貓主題畫作、雕塑與潮流玩具，以香港作展覽樞紐，連結大灣區以至亞太市場。

記者：張頌恩

攝影：盧江球