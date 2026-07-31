挑戰居港1年才可申請大學資助學額限制 官判87名內地學生家長敗訴須付訟費

政府發現非在港居住的學生以本地學生身份申請政府資助大學學額，修例規定自2028/29學年起受養人簽證持有人須在專上課程開始前居港2年才合資格申請資助學額，至於2027/28學年則設過渡階段，要求居港滿1年。87名透過高才通計劃來港的內地學生家長，因子女在內地或海外就讀高中，難以趕及在過渡期內滿足居港1年要求，去年入稟高等法院申請司法覆核，要求推翻此過渡決定。法官高浩文今頒下書面判詞指，過渡期限制並非不合理，亦不構成歧視，駁回其司法覆核申請，下令家長需承擔訟費。

本案申請人為87名由家長代表的學生，答辯人為教育局局長。申請方認為專上課程的本地生與非本地生學費懸殊，非本地學生修讀4年制本科課程將額外花費多約80萬元。 政府於2025年7月31日才公布新政策，當時正值2025/26新學年開學前夕，申請人已在海外或內地學校註冊，多數香港中學已無空缺，轉學期限亦已過。而且申請人正準備應考公開試，若在迫在眉睫之際強行轉校至香港，不僅難以覓得學位，更會打亂學習節奏。

教育局則指，新政策要求本地學生須在本港居住滿最少一年，是為了讓受養人簽證持有人來港讀書前能在香港建立本地聯繫，對真正的本地學生毫無影響。而近年內地來港就讀大學的學生日益俱增，學額供不應求，政府在資助學額上的開支甚大，因此推行政策刻不容緩。不論來自什麼地區及就讀什麼課程的人均受限於此政策，但只有申請方作出投訴，絕大多數受影響人士並無異議。

案件編號：HCAL2434/2025

法庭記者：劉曉曦