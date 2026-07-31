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第二季負資產住宅按揭貸款宗數逾4300宗 較第一季下跌61.9%

社會
更新時間：16:41 2026-07-31 HKT
發佈時間：16:41 2026-07-31 HKT

香港金融管理局今日（7月31日）公布2026年第二季末負資產住宅按揭貸款的最新調查結果，負資產住宅按揭貸款宗數為4356宗，較2026年第一季末的11 424宗下降61.9%。這些個案主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。

負資產住宅按揭貸款涉及的金額由2026年第一季末的550億港元，減少64.4%至2026年第二季末的196億港元。負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由2026年第一季末的28億港元，減少至2026年第二季末的9億港元。

由於負資產住宅按揭貸款涉及的金額的跌幅大於負資產住宅按揭貸款拖欠金額的跌幅，拖欠三個月以上的負資產住宅按揭貸款比率由2026年第一季末的0.5%上升至2026年第二季末的1.25%。

必須注意的是，此調查所得數字僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款（即欠受訪機構的未償還貸款額超過按揭物業的當前市值），當中並不包括涉及二按，而連同二按計算屬於負資產貸款的住宅按揭貸款。由於銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款的資料，因此無法知悉其中有多少宗屬於負資產貸款。
　　 
受訪認可機構的按揭貸款額約佔整個銀行體系按揭貸款總額的99%。調查結果是經過推算得出，以估計整個銀行體系的負資產按揭貸款情況。

 

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