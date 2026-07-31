本港第二季GDP預估升4.3% 政府料下半年經濟穩健增長 本財年首3個月錄128億盈餘

政府統計處今日（7月31日）發布2026年第二季的本地生產總值預先估計數字。根據預先估計數字，今年第二季本地生產總值較上年同期實質上升4.3%，而第一季的升幅為5.9%。

私人消費增2.9% 惟較首季放緩

按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在2026年第二季與上年同期比較實質上升2.9%，而第一季的升幅為4.9%。

按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，在2026年第二季與上年同期比較錄得0.5%的實質升幅，而第一季的升幅為2.8%。本地固定資本形成總額繼2026年第一季實質上升18.3%後，在第二季與上年同期比較持續上升4.6%。

政府料下半年經濟繼續穩健增長

按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額在2026年第二季與上年同期比較錄得28.8%的實質升幅，升幅較第一季的23.8%進一步加快。同期，按國民經濟核算定義計算，貨品進口實質上升29.3%，而第一季的升幅為29.9%。

服務輸出繼2026年第一季實質上升3.3%後，在第二季與上年同期比較上升3.4%。服務輸入在二零二六年第二季實質上升2.8%，而第一季的升幅為3.8%。經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在2026年第二季較第一季實質下跌0.6%。

政府發言人表示，受蓬勃的對外貿易和強韌的內部需求所支持，香港經濟在第二季繼續強勁擴張。根據預先估計數字，實質本地生產總值繼上一季按年增長5.9%後，在第二季進一步增長4.3%。

展望未來，香港經濟在2026年下半年預料會繼續穩健增長，全球對人工智能相關產品的需求旺盛，應會支撐商品出口，而服務輸出應受惠於訪港旅客的持續增長，以及對金融及商業服務的穩定需求。受勞工市場情況穩定，以及營商和消費者氣氛堅穩所支持，內部需求料會維持強韌。然而，外圍不利因素持續，特別是中東地緣政治緊張局勢、美國貨幣政策的不確定性，以及主要先進經濟體的貿易保護主義措施，仍須密切關注。

首3個月錄盈餘 主要來自外匯基金轉撥

另外，政府今日公布本財政年度首三個月（即截至2026年6月30日）的財務狀況，開支及收入分別為1,855億港元及1,639億港元。計入發行政府債券所得419億港元及償還政府債券75億港元的本金後，錄得128億港元盈餘。財政儲備在2026年6月30日為6,783億港元。

政府發言人表示，截至六月份錄得128億港元盈餘，主要由於2026年6月落實2026至27年度《財政預算案》的建議，從外匯基金轉撥750億港元至基本工程儲備基金，這次轉撥屬一次性安排，上述盈餘隨後將有所回落。根據以往的收款模式，薪俸稅及利得稅等主要收入均大多在財政年度的後期收取。