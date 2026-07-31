無業漢涉醫院咬傷鄰床病人獲裁定無罪 官決定不下醫院令

無業漢涉於去年8月在伊利沙伯醫院咬傷鄰床病人，他經審訊後獲裁定襲擊致造成身體傷害罪脫。裁判官吳卓樺裁決時指該男子受酒精戒斷症及急性精神混亂的影響，未必有意圖傷害事主。吳官早前索取精神科醫生報告以考慮需否醫院令，今於九龍城裁判法院表示採納報告建議，不會作出任何命令。吳官提及男子在本案應無罪釋放，但因另一案件仍需還押小欖精神病治療中心。

案發時受酒精戒斷症及急性精神混亂的影響

49歲被告徐洪禹，被控於2026年8月26日，在香港九龍油麻地加士居道30號伊利沙伯醫院A座3樓34病房26號床位襲擊姓周的男事主，因而對周造成身體傷害。吳官早前裁決時指，徐洪禹案發時受酒精戒斷症及急性精神混亂的影響，不清楚自己在做什麼，徐洪禹未必有意圖傷害事主，接納以精神錯亂為由裁定無罪。

辯方今補充指2份精神科報告均不建議徐洪禹接受醫院令，醫生認為徐洪禹目前在小欖精神病治療中心接受的治療更為合適。辯方續指徐洪禹的情況似乎有改善，亦漸趨穩定，故冀法庭採納報告建議，不作醫院令。

案件編號：KCCC2257/2025

法庭記者：雷璟怡