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醫療事故︱公立醫院首季錄26宗錯誤處方藥物 按季增七成 涉抗凝血藥最多

社會
更新時間：16:14 2026-07-31 HKT
發佈時間：16:14 2026-07-31 HKT

醫院管理局今日（31日）公布最一期《風險通報》，今年首季公立醫院錄得26宗重要風險事故，全部涉及錯誤處方藥物，數字按季急增七成。至於7宗醫療風險警示事件，其中就包括早前將軍澳醫院將腸造口手術做錯胃造口手術，終導致病人死亡的事故；亦包括3宗手術後於病人體內遺漏用具事故，分別有紗布、4毫米鑽頭末端，以及兒童導取管的導絲。

無法核對病歷 錯誤處方抗凝血藥

今年首季，醫管局錄得26宗錯誤處方藥物事故，較2025年第四季多11宗。26宗事故中，有1宗涉及已知藥物過敏、12宗涉及抗凝血藥、5宗涉及胰島素及口服抗糖尿病藥物等。當局提到，有病人入院時未能提供身份證明文件，令院方未能透過其身份核對病歷紀錄，導致院方錯誤處方抗凝血藥。

至於7宗醫療風險警示事件，有3宗涉及為病人錯誤部位進行手術，其中就包括早前公布的將軍澳醫院外科醫生誤將「胃當腸」，為一名需進行腸造口手術的病人進行胃造口手術，其後病人病情惡化、心臟驟停，最終死亡。另外兩宗事故則包括原本需要取出病人右側輸尿管支架，卻取錯左側支架，以及為病人進行腰椎減壓時，減壓的腰椎節數出錯。

7宗醫療風險警示事件中，包括早前將軍澳醫院造口手術事故。
7宗醫療風險警示事件中，包括早前將軍澳醫院造口手術事故。

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