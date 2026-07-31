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高級警司周毅剛警總非禮女下屬 求情稱服務社會夢碎 官斥行為大膽不能容忍 判囚5月3周

社會
更新時間：15:14 2026-07-31 HKT
發佈時間：15:14 2026-07-31 HKT

高級警司周毅剛前年於警總摸女下屬臀部，又在部門聚會上捉女方的手放於自己褲襠稱「扯旗」。周經審訊後被裁定3項非禮罪成，辯方求情指，周由細到大夢想成為警察服務社會的夢已破碎，被定罪及判刑對他而言是「好大嘅打擊」。裁判官何慧嫻今於西九龍裁判法院判刑時斥，周不在乎身處工作環境，漠視事主的意願非禮事主，對事主帶來巨大心理影響，其行為大膽及不能容忍，判處他5個月3星期監禁。辯方言明上訴，並獲准以10萬元保釋等候上訴。

51歲被告周毅剛，被控於2024年6月19日，在灣仔軍器廠街一號警察總部41樓猥褻侵犯女子X；以及同年11月1日在警察總部41樓會議室及41樓總務室猥褻侵犯X。

綜合證供，事主X於2023年加入警察支援部，被告是X的上司的上司。前年6月19日，X站在被告辦公室門外與同事傾談時，被告突然拍她的臀部一下；同年11月1日，部門於會議室舉行聚會，被告走至X身邊，觸摸X的腰部及臀部，並貼近X耳邊問「俾佢摸得唔得」，X回應「唔好」。惟被告繼續表示「跟我好唔好」、「今晚喺度陪我得唔得」、「乖啦，俾隻手我」等。 

隨後被告捉住X的手放在其褲襠並稱自己「扯旗」，X表示「唔想知」，被告更嘗試摸X的胸部。X隨後離開會議室，並返回辦公室，惟被告入內坐在X旁邊，問X「可唔可以俾佢錫」及「今晚喺度陪佢好唔好」，X跑到廁所向同事哭訴。

案件編號：ESCC3151/2024 
法庭記者：黃巧兒

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