牛頭角玉蓮臺單位起火警鐘無響 房協遭票控 認罪罰款8千

觀塘牛頭角玉蓮臺去年10月發生火災，起火單位戶主不治身亡，而到場撲火的消防員在救援期間，打破消防警報器玻璃，惟警鐘沒有響起，經調查後發現警報系統並非運作正常。香港房屋協會今早在觀塘裁判法院承認沒有保持消防裝置操作性能良好傳票罪，暫委裁判官洪玉暉關注，房協管理全港39個屋苑，若有疏忽便牽連甚廣，又指房協過往只有一項傳票紀錄，並強調「（房協）監督承辦商都要加把勁」，終判處被告罰款8千元。

被告為香港房屋協會，被控於2025年10月30日於九龍觀塘牛頭角道297號玉蓮臺2座，身為裝置在上述處所內的消防裝置或設備（即火警警報系統）的擁有人，沒有保持該等消防裝置或設備時刻在有效操作狀態。

電線鬆脫導致火警警鐘沒響起

辯方求情指，案發時因消防控制面板的電線鬆脫，才導致火警警鐘沒有響起，惟沒有證據顯示是由被告或其僱員導致。被告已安排消防設備承辦商每6個月檢查消防系統，被告不能自行打開控制面板作檢查。在事件發生後，被告已於24小時內安排承辦商完成檢查及維修。辯方補充，被告管理39個屋苑，過往只有一項與消防相關的傳票紀錄，反映被告一直表現良好。

案情指，案發地於去年10月30日發生火警，消防員到場救援期間，打破消防警報器玻璃，惟警鐘卻沒有響起，懷疑警報系統沒有運作。翌日，消防處就此事進行調查，並發現消防警報系統不在操作狀態。

案件編號：KTS7828/2026

法庭記者：黃巧兒