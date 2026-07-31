科大校園內順手牽羊盜逾1.4萬元手提電腦 校園餐廳男侍應認罪還押候懲

科大校園內的餐廳男侍應今年6月分別在自修室等地，偷竊兩名學生價值逾1.4萬元的手提電腦，及後以800元轉售至二手電子商店。案件今早在觀塘裁判法院首次提堂，男侍應承認兩項盜竊罪，署理主任裁判官李志豪直指，被告在學生讀書的校園內犯案，案件具嚴重性，形容被告的行為屬順手牽羊，監禁是無可避免，將案件押後至8月14日判刑，待取被告的背景報告，期間被告還押候懲。

求情稱一時貪心順手牽羊

35歲被告莫子鋒，被控於2026年6月16日及19日，分別在香港科技大學LT-J座地下及蔣震演講廳外臨時自修室，偷竊兩部手提電腦，總值港幣5,499及9,300元，而上述物品為杜逸凡及徐宁的財產。

辯方求情指，被告母親指被告小時候智商發展緩慢，在大家樂餐廳工作逾15年，成功晉升副經理。被告在歸家的途中經過案發地，因一時貪心而順手牽羊「見到就攞咗」。辯方另指，被告與年邁的雙親居住，是家庭的經濟支柱，惟案發後已失去了工作，明白事件嚴重，望法庭輕判。

偷1.4萬元手提電腦以800元出售

案情指，事發地屬香港科技大學內的公眾區域，事主杜逸凡於6月16日晚上8時許，將手提電腦放置在LT-J座地下，無人看管，及後發現遺失了該手提電腦，遂報警求助。3日後（19日）的下午3時許，另一名事主徐宁亦將手提電腦放置在蔣震演講廳外臨時自修室，及後發現遺失手提電腦並報警求助。

警方翻查上述地方的閉路電視，發現被告身為科大校園內餐廳的男侍應，分別盜取兩名事主的手提電腦。被告被捕後，在警誡下承認因一時貪念而犯案，事後分別以300元及500元出售手提電腦予二手電子商店。警方事後從二手電子商店尋回失物。

案件編號：KTCC1551/2026

法庭記者：黃巧兒