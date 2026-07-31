連日落雨幾時停？天文台料8.7起終轉晴  AI模型預計下周有風打？

今個7月香港接連出現連場驟雨，僅寥寥幾日見晴天。截至昨日(30日)，天文台共發出4次紅色暴雨警告信號，18次黃色暴雨警造信號。惟天文台預料，廣闊低壓槽會在未來兩三日繼續於華南沿岸及南海北部徘徊，該區雨勢有時頗大及有狂風雷暴，預料今日至下周四(6日)仍然有雨，當中明日(8月1日)及周日(8月2日)有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。同時，天文台亦預料菲律賓以東海域的低壓區可能會進一步發展並移向呂宋。按AI模型風烏的預測，下周將有熱帶氣旋接近本港。

根據天文台9天天氣預測，明天至下周四(8月6日)仍然有雨，明天及後天的雨勢較大，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。周一(3日)及周二(4日)大致多雲，間中有驟雨及雷暴。初時驟雨較多。而周三(5日)及周四(6日)則短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

根據AI模型風烏的預測，8月3日至8月4日有一個熱帶氣旋形成，並掠過菲律賓進入南海，而該熱帶氣旋將逐漸發展往西北方向移動逼近香港，預計在8月8日最接近本港。

天文台又預料，受到熱帶氣旋白海豚的外圍下沉氣流影響，下周後期中國東南沿岸天氣酷熱，根據9天天氣預報，在下周五(7日)起轉晴天，惟天氣酷熱，屆時最高氣溫將達33度，市民將迎來久違的晴朗與炎熱。