報假案稱收死亡威脅逼使不作供 37歲宏美CEO黃浩霆認罪 判監6星期緩刑18月

宏美廣告娛樂集團時任行政總裁黃浩霆去年10月報假案，涉透過另一電話號碼發送訊息給自己，稱「如果你上庭亂講嘢，你同埋你全家會死得好慘」、「你都唔想你個仔有咩事」等，向警方虛報遭人恐嚇。黃今於東區裁判法院承認虛報有人犯罪，辯方求情指，案發前有自稱國家安全法務部的人接觸被告父母，被告父母報案後，被告誤會警方沒有認真看待，保護家人心切才犯案。主任裁判官張志偉指被告行為造成警力浪費，但考慮到被告無案底及被捕後態度合作，認為緩刑可警惕被告，終判監6星期、緩刑18個月。

自導自演發訊息「威嚇」自己

37歲被告黃浩霆、報稱無業，承認於2025年10月18日明知地向警務人員虛報，指稱某名身份不明的人士威脅被告，要殺害他及其家人，意圖使被告在某次法庭聆訊中不作某種方式的證供。

案情指，被告案發當日向警方報案，稱收到WhatsApp訊息威嚇。涉案訊息均在同日發出，對方發訊息指「不如我哋傾下，否則後果自負」，被告回覆「你點知我私人電話」，對方繼續指「一句講晒，如果你上庭亂講嘢，你同埋你全家會死得好慘」、「你都唔想你個仔有咩事」，被告則指「你都痴咗線」及後封鎖對方。

警方接報後與被告錄口供，及在翌日到被告家中調查。被告亦打開手機給警方檢查，警方發現涉案訊息，但亦發現被告曾下載「WhatsApp Business」。在被告同意下，重新下載該應用程式，並發現被告曾用一系列電話號碼登入，當中包括被告聲稱發恐嚇訊息給他的電話號碼。警方其後拘捕被告，警誡下他保持緘默。

求情稱犯案出於誤會警方亦為保護家人

辯方求情指，在10月17日晚上，曾有兩名自稱國家安全法務部的人士前往被告家，要求與被告會面，當時被告不在家，被告母親應門，及後抄下其中一人的電話號碼和車牌。被告父母其後前往警署報案，而警方也曾前往被告居住大廈了解及提醒保安加強巡邏，亦有致電詢問被告是否安好，惟警方沒有再聯絡被告家人，令被告產生愚蠢信念，誤以為警方沒有認真對待，出於保護家人心切才犯案。

控方亦補充，指被告父母曾在10月18日報警，警方調查後認為案件沒有刑事成份，而被告父母也沒有追究案件，僅純粹報警落案。

患有讀寫障礙及過度活躍

辯方亦提到，被告患有讀寫障礙及過度活躍症，有時亦會有焦慮和抑鬱的徵狀，但其精神狀態現時尚可，而上述情況亦與被告犯案無關，望法庭考慮社會服務令或緩刑。

張官指被告作出誇大或提供虛假資料，可能導致警方浪費額外的警力。惟考慮到被告沒有案底、案件背景及他被捕後態度合作，而且警方也在短時間內揭發本案，張官認為緩刑可以警惕被告，終判監6星期、緩刑18個月。

翻查資料，在啟德體育園主場館啟用前，曾有傳西甲豪門巴塞隆拿來港作賽，而宏美廣告娛樂集團為主辦機構，黃浩霆涉嫌造假及偽造電郵截圖，聲稱啟德體育園拒絕申請，又虛報被記者電郵勒索，較早前被控偽造、使用虛假文書及虛報有人犯罪等罪。該案已轉介區域法院處理，將於明年2月25日答辯。

案件編號：ESCC950/2026

法庭記者：王仁昌