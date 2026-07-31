香港足球盛會2026｜曼城今晚啟德公開訓練 水樽長傘自拍棍不能入場 

全港矚目的年度體育盛事「香港足球盛會2026」今日（31日）起至8月5日於啟德主場館隆重舉行，曼城、國際米蘭、車路士及祖雲達斯四支世界級勁旅將輪流登場，為本港球迷帶來高水平足球對決。賽事以外，大會亦安排公開訓練環節，讓球迷近距離一睹球星風采。

焦點賽事與公開訓練

兩場重頭戲分別為8月1日晚上7時半的「朝日啤酒盃」，由曼城對撼國際米蘭；以及8月5日同一時間的「健絡通盃」，由車路士與祖雲達斯爭奪錦標。公開訓練方面，曼城將於今晚7時半率先在主場館訓練，車路士則於8月4日晚上7時半登場，球迷可藉此機會欣賞頂級球隊的備戰實況。

啟德零售館設曼城球星及名宿現身互動

「香港足球盛會」期間，啟德零售館2化身球迷朝聖地，曼城球星及名宿現身與球迷互動，設有曼城比賽日球迷專區、經典獎盃展示，以及曼城官方快閃店、MATCHLEGACY x MATCHWORNSHIRT 期間限定店等多個足球主題商店，Nike、adidas、PUMA等品牌亦推出球衣及周邊產品，商户更推出限定消費獎賞，送出球衣及賽事門票等禮遇。

為帶動消費氣氛，啟德零售館推出「票尾經濟」優惠，持「香港足球盛會2026」門票的球迷，可於比賽當日及前後三天在指定商戶享用餐飲、購物及娛樂折扣。同時，「啟德體育園之友」會員憑當日門票，以電子貨幣消費滿港幣600元，可換領小型行李寄存券；滿港幣1,200元則可換領任何尺寸行李寄存券一張，讓球迷輕鬆觀賽兼盡情購物。

優惠詳情可參閱官方網站。

入場安排與天氣應對須知

啟德體育園提醒觀眾提早規劃行程，並留意多項入場要點。首先，建議球迷提前領取實體門票，避免現場取票人流擠塞。場地將於活動開始前兩小時開放進場，球迷應預留充足時間進行驗票及安檢。此外，場內禁止攜帶專業攝影器材、自拍棍、三腳架、球類及哨子等物品，而因應保安需要，任何容量的大小水瓶及容器（不論有否瓶蓋）均不得帶入場內。

因應天氣不穩，觀眾出發前宜留意最新氣象資訊，並穿着輕便衣物及防滑鞋履。場館不容許攜帶長度超過35厘米的雨傘進場，球迷可選用場外臨時儲物架或雨傘桶暫存，惟需自行承擔風險並記下序號以便取回；同時場地提供付費雨傘寄存服務，每次收費港幣10元，亦可使用附近電子儲物櫃作短暫存放。