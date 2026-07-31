香港快運8.1起上調燃油附加費 香港飛內地增至$198 飛日韓泰等航線增至$339元
更新時間：11:41 2026-07-31 HKT
發佈時間：11:41 2026-07-31 HKT
發佈時間：11:41 2026-07-31 HKT
香港快運HK Express今日（31日）宣布由明日（16日）起上調調燃油附加費。從香港出發，至中國內地除外的其他地區之間航段，由現時的241元減至339元；香港和中國內地之間的航段則由165元增至198元。
快運表示，燃油附加費會按燃油價格作出調整，費用按每位旅客及每一航段計算。燃油附加費將包含在機票總價格中，並以首程航段的出發地之貨幣計算。適用於所有票價種類、常規及獎勵機票。燃油附加費適用於所有旅客，惟2歲以下不佔座的幼童除外。
香港快運燃油附加費調整：
|航班出發地
|燃油附加費收費額（每一航段）
|2026年7月31或之前
|由2026年8月1日起
|香港
|香港和其他地區之間的航段（中國內地除外）
|HKD 241
|HKD339
|香港和中國內地之間的航段
|HKD 165
|HKD 198
|日本
|日本和香港之間的航段
|JPY 14,300
|JPY 14,300
|南韓
|南韓和香港之間的航段
|KRW 65,000
|KRW 46,000
|中國內地
|中國內地和香港之間的航段
|CNY 135
|CNY 162
|中國 - 台灣地區
|中國 - 台灣地區和香港之間的航段
|TWD 980
|TWD 1,400
|泰國
|泰國和香港之間的航段
|THB 1,020
|THB 1,470
|越南
|越南和香港之間的航段
|USD 30.7
|USD 43.2
|菲律賓
|菲律賓和香港之間的航段
|PHP 835
|PHP 1,395
|馬來西亞
|馬來西亞和香港之間的航段
|MYR 130
|MYR 180
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