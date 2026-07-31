香港快運8.1起上調燃油附加費 香港飛內地增至$198 飛日韓泰等航線增至$339元

香港快運HK Express今日（31日）宣布由明日（16日）起上調調燃油附加費。從香港出發，至中國內地除外的其他地區之間航段，由現時的241元減至339元；香港和中國內地之間的航段則由165元增至198元。

快運表示，燃油附加費會按燃油價格作出調整，費用按每位旅客及每一航段計算。燃油附加費將包含在機票總價格中，並以首程航段的出發地之貨幣計算。適用於所有票價種類、常規及獎勵機票。燃油附加費適用於所有旅客，惟2歲以下不佔座的幼童除外。

香港快運燃油附加費調整：