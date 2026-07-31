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香港快運8.1起上調燃油附加費 香港飛內地增至$198 飛日韓泰等航線增至$339元

社會
更新時間：11:41 2026-07-31 HKT
發佈時間：11:41 2026-07-31 HKT

香港快運HK Express今日（31日）宣布由明日（16日）起上調調燃油附加費。從香港出發，至中國內地除外的其他地區之間航段，由現時的241元減至339元；香港和中國內地之間的航段則由165元增至198元。

 

快運表示，燃油附加費會按燃油價格作出調整，費用按每位旅客及每一航段計算。燃油附加費將包含在機票總價格中，並以首程航段的出發地之貨幣計算。適用於所有票價種類、常規及獎勵機票。燃油附加費適用於所有旅客，惟2歲以下不佔座的幼童除外。

香港快運燃油附加費調整：

航班出發地 燃油附加費收費額（每一航段） 2026年7月31或之前 由2026年8月1日起
香港 香港和其他地區之間的航段（中國內地除外） HKD 241 HKD339
香港和中國內地之間的航段 HKD 165 HKD 198
日本 日本和香港之間的航段 JPY 14,300 JPY 14,300
南韓 南韓和香港之間的航段 KRW 65,000 KRW 46,000
中國內地 中國內地和香港之間的航段 CNY 135 CNY 162
中國 - 台灣地區 中國 - 台灣地區和香港之間的航段 TWD 980 TWD 1,400
泰國 泰國和香港之間的航段 THB 1,020 THB 1,470
越南 越南和香港之間的航段 USD 30.7 USD 43.2
菲律賓 菲律賓和香港之間的航段 PHP 835 PHP 1,395
馬來西亞 馬來西亞和香港之間的航段 MYR 130 MYR 180
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