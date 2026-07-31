屢偷拍女友13歲長女洗澡 儲存手機多年 48歲地盤管工認2罪判監18個月

48歲地盤管工被指5年前在住所內四度性侵女友10歲幼女，包括摸胸摸臀及兩度強姦，受審後被裁定2項非禮罪及2項強姦罪全部罪脫。被告另外在浴室不同位置放置手機多角度拍攝女友13歲長女洗澡，審前承認1項製作兒童色情物品罪及1項窺淫罪。法官游德康今早在高等法院判刑指心理報告顯示長女會感到困擾，惟未達顯著程度，被告形同繼父，辜負長女信任，更儲存涉案影片多年，加刑後共判囚18個月。

事主對案件感震驚、骯髒等情緒負擔

庭上提到窺淫罪於案發期間刊憲生效，男被告C.L.H.承認1項製作兒童色情物品罪及1項窺淫罪。游官引述心理報告，指現年18歲長女有顯著情緒負擔，對案件感到震驚、骯髒，有睡眠障礙，感受壓抑，當提到被告以及在家洗澡時，長女會感到困擾，惟未達顯著程度，仍不利人際關係發展，削弱對他人的信任，要持續接受心理治療。

被告稱只為測試手機功能實為滿足性興趣

游官再引述心理報告指被告以測試手機功能為由犯案，從拍攝角度分析被告顯然為了滿足個人性興趣，懷有性意圖，具有隱蔽性滿足模式。游官續引述指被告見識膚淺，對事主缺乏同埋心。

長期儲存影片於手機內增外洩風險須加刑

游官判刑指製作兒童色情物品罪中涉及11段色情影片，全部屬第一級色情物品，沒有挑逗意味，在3個月內大約每隔3日以不同角度拍攝，可視作11次重複犯案。游官指被告為事主母親的男友，一直同住，形同繼父，被告辜負事主信任，違反誠信，而且涉案影片長期儲存在手機內，直到3年後才被發現，過程中有風險意外外洩，故須加刑。游官分別以24個月及12個月監禁為製作兒童色情物品罪及窺淫罪量刑起點，各自加刑3個月，認罪扣減三分一，同期執行，共囚18個月。

案件編號：HCCC247/2025

法庭記者：陳子豪