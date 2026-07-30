宏福苑安置｜房屋局指已選擇「樓換樓」方案的業主 仍可按機制終止程序改為提取現金

政府早前公布，無論宏福苑業主參與選擇現金或在特設銷售計劃方案一律可獲全額共30萬元的租金補貼，惹來有已選擇「樓換樓」方案的宏福苑業主希望可更改選擇，改為提取現金。

房屋局今日在網頁更新宏福苑長遠居住安排的資訊，回應相關疑慮。房屋局表示，即使業主已選擇「樓換樓」方案，仍可按照既定機制終止購買新單位的程序，並提取相等於「樓換樓券」價值的現金。換言之，「樓換樓」方案本身並不排除業主選擇以現金方式結算的權利。

房屋局：會按個別情況作出適切安排

房屋局發言人補充，若業主在提取「樓換樓券」價值的現金後，希望參加特設銷售計劃，政府會以「情理為先」，並按個別情況作出適切安排。業主如有疑問，可聯絡解說專隊。

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