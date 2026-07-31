新皇崗口岸│譚鎮國建議政府大力發展「口岸經濟」 引流內地旅客來港消費

新皇崗口岸將為深港市民帶來便利。新社聯新界北立法會議員譚鎮國表示，隨着新口岸落成，意味着深港兩地的人員往來將更為頻密，雙向流動的規模將顯著擴大，認為香港應「因地制宜」，大力發展「口岸經濟」，建議善用口岸通往公共交通的連廊空間開設特色商舖，並完善交通安排，將內地旅客引流至香港的商場及社區消費，把新增客流轉化為實際經濟效益。

新皇崗口岸將為深港市民帶來便利。劉駿軒攝

譚鎮國建議在錦上路或上水站等安排直達口岸的巴士路線

譚鎮國表示，從全國人大常委會授權到特區政府完成本地立法，整個過程高效順暢，反映中央對香港的堅實支持，也體現了行政立法良性互動的執行力。他提到，新皇崗口岸啟用初期擬將有7條巴士線直達，但其他線路仍需在新田公共運輸交匯處轉車，對部分市民而言未必便利。港鐵北環線支線預計2034年才直達新皇崗口岸，過渡期內的交通承載力不容忽視。

譚鎮國建議，在錦上路或上水站等大型交通樞紐，安排直達口岸的巴士路線，並延伸機場巴士線經新皇崗口岸，便利過境旅客往返香港國際機場。政府亦須密切監察開通初期的客流變化，適時加密班次，做好分流預案。

楊永杰建議，政府加強往返關口的巴士服務。資料圖片/何家豪攝

楊永杰期望政府鼓勵旅客體驗夜間活動

另一名立法會議員楊永杰建議，政府加強往返關口的巴士服務，特別是在啟德體育園活動散場時段增加班次，讓觀眾能更便捷地返回內地。不過，他更期望政府善用新皇崗口岸24小時通關之利，鼓勵觀眾無須急於離港，反而可考慮在港享用宵夜或體驗夜間活動，延長留港時間。

記者：黃子龍