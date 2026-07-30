颱風紅霞｜太平嶺核電站兩輸電線一度跳閘 　無洩漏任何放射性物質

保安局今日（30日）表示，接獲廣東省核應急委員會辦公室通報一則有關太平嶺核電站的運行事件。太平嶺核電站於7月26日受強颱風「紅霞」吹襲影響，兩條輸電線路一度突發故障跳閘。站內1號機組隨即切換至廠用電模式穩定運行，經搶修後已重新順利並網。整個過程中機組始終保持安全，並無放射性物質釋放，事件已被界定為0級偏差。

颱風吹襲致兩條輸電線路跳閘

保安局表示，強颱風「紅霞」於7月26日凌晨3時50分在廣東省惠東縣平海鎮登陸，登陸點距離太平嶺核電站僅約25公里。核電站方面已於颱風登陸前提前啟動防颱風應急響應，並完成各項防禦準備工作。

然而，在凌晨4時39分，受強颱風惡劣天氣影響，核電站電網兩條500千伏的輸電線路先後突發故障跳閘。

1號機組切換模式 搶修後順利重新並網

面對突發跳閘，核電站嚴格按照標準化操作規程展開機組管控，隨即將1號機組切換至廠用電模式，以維持穩定運行。

工作人員隨即展開緊急搶修，在輸電線路恢復正常後，1號機組已於同日上午6時20分重新順利並網。

安全屏障完好無洩漏 被界定為0級偏差

在受強颱風「紅霞」影響的整個過程中，太平嶺核電站的機組始終處於安全狀態，廠內的三道安全屏障保持完整，並沒有出現任何放射性物質對外釋放。

當局強調，是次偏差對機組安全、員工健康、周邊公眾及環境均沒有造成任何影響。根據國際核事件分級標準及核安全法規，本次情況屬於核電站營運單位認為應當報告的其他事件，並已於7月27日被界定為0級偏差。