全港首個幹細胞生產設施獲政府認證 曾流產母親靠子宮內輸注誕女 成地中海貧血曙光

幹細胞治療等再生醫學技術，近年於醫學界備受關注。香港科技園公司主辦的「香港科技園公司細胞及基因治療（CGT）成果展2026」今日（30日）舉行，逾200位本地及海外醫療、學術等各界代表參與。活動上公布，科技園公司的夥伴企業「香港再生醫學有限公司（HKRM）」獲政府發牌，成為全港首個獲政府認證、達國際藥物生產標準的幹細胞生產設施，牌照有效期到2027年5月。公司負責人透露，未來計劃推出治療急性肝衰竭的產品，並於兩間教學醫院作臨床研究，預計至2027年可應用於12至20名病人。

於兩間教學醫院作臨床研究

HKRM早前取得全港首個「同種異體間充質幹細胞」（MSC）生產的「PIC/S GMP」牌照，公司創辦人兼行政總裁施明耀表示，目前全球對於幹細胞治療需求殷切，其中急性肝衰竭治療，尚未有藥物完全獲得認證。未來公司計劃推出相關產品，於本港兩間教學醫院，即威爾斯親王醫院及瑪麗醫院作臨床試驗，期望為12至20名病人提供治療，加上公司於內地亦有相關研究，未來有望藉「1+機制」加快在本港獲得認證。

施明耀解釋，由於生產設施剛投入服務，需時慢慢擴展，亦強調醫療上最重要是「穩」字，治療產品需要漫長的臨床實驗證明效用及安全性。不過，他強調最重要的是「由無變有」，為絕望病人帶來治療希望。他又提到，幹細胞的質素會隨年紀增長而變差，而嬰兒的幹細胞質素會較好，恰好本港有大量儲存臍帶及臍帶血的服務，相信有助推動幹細胞治療技術發展，加上內地在幹細胞進出口上有規限，而香港正可擔當中間角色，接通內地及海外市場。

公共臍帶血庫MonoTx獲「AABB」認證

另一方面，科技園園區企業MonoTx於科學園營運全港首個獲「AABB」認證的公共臍帶血庫，儲存逾2,000個單位的臍帶血。香港中文大學婦產科學系教授梁德楊的團隊與該公司合作，進行一項嚴重地中海貧血治療技術研究。

梁指出，地中海貧血是本港最常見的遺傳病，約每1,600名初生嬰兒便有一人會患有此症。若屬於嚴重的「甲型地中海貧血」，胎兒甚至會夭折。隨技術進步，現時可在懷孕早期便進行子宮內輸血，向胎兒輸送紅血球，以保住胎兒。不過日後胎兒亦需終身輸血，接受骨髓移植才能根治。

梁與團隊正展開研究，將母親的細胞經MonoTx處理後，於懷胎早期注入嬰兒體內，免卻病人終身輸血或移植骨髓前需做化療的痛苦，目前已有4宗成功個案。

十年前曾懷孕的Jessica，惟到5個月大時卻發現胎兒有嚴重地中海貧血，終無法保留。幾年前她再次懷孕，胎兒同樣有嚴重貧血。她坦言，由於早年曾失去一胎，今次得悉子宮內輸注幹細胞的治療方法，作為母親「無諗咁多」便去嘗試，最後成功誕下女兒芯芯。現時芯芯已經4歲，身體狀況良好，僅需每兩、三個月覆診一次。

記者：伍萬庭

攝影：汪旭峰