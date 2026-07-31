每日雜誌｜棄紮鐵為人生重新「布線」 中電學院助在職人士轉跑道

本港未來有多項大型基礎建設上馬，機電及電力行業人才需求殷切。對不少已投身社會、學歷未必亮眼，卻希望改善前路的年輕人和在職人士而言，「轉跑道」從來不容易，重返課室、考取專業資格，更需要勇氣和支援。中電學院學員歐陽兆明，6年前毅然放棄月薪優厚的紮鐵師傅職位，選擇投身電力工程行業，一邊工作，一邊重拾課本進修，為人生重新「布線」。他積極主動的學習態度，獲同學稱為「班長」。如今，他即將考獲高壓電力工程的電工「H牌」，逐步向工程師夢邁進。

歐陽兆明（右二）等學員學習木製電線杆的相關知識。

歐陽兆明曾從事紮鐵工6年，早已晉升至師傅級別，薪酬優厚。然而，他深知紮鐵屬重體力勞動，難以長期從事，加上工地有一定風險。為免讓妻子擔憂，他與對方商量後，毅然離開熟悉的行業，重新出發，投身電力工程行業。惟新入職電工的薪酬，比當紮鐵師傅時差4至5倍，他坦言，「心理上壓力很大，也會看不起自己。」

班長自組溫書小組挑燈夜讀

在新行業尋找一條專業發展道路，是他的最大挑戰。他明白，要在電力行業長遠發展，考取專業牌照及持續進修是必經之路。對只有中三學歷、離開校園多年的他而言，重新拿起課本絕非易事，加上坊間不少課程以英文授課，更使他卻步。

中電學院的電工文憑課程以中文授課，解決了語言問題，而且配合在職人士需要安排上課時間，讓他可以邊工作、邊進修，成為他人生重新「布線」的起點。

起初面對久違的數學公式和工程原理，班長坦言「溫極唔入腦」，倍感挫折。於是他與7至8名同學組成「溫書小組」，一起溫書、做功課，更挑燈夜讀至深夜。他又主動提點同學交功課、測驗等細節，認為既然選擇重新讀書，一定要盡力。

歐陽兆明（前排左一）被稱為「 班長」，並組織了7至8名同學組成「溫書小組」。

憑着這股信念，班長完成2年的電力裝置文憑（電工B牌）課程，目前正在修讀為期1年的電力工程專業文憑（電力系統分流）（電工H牌）課程。6年的進修絕非紙上談兵，他提到，課程教授的知識，可直接應用於工作，例如繪畫電線平面圖及布線圖、計算電力負荷，以及選擇合適電線規格，以控制工程成本等。

他指，讀書讓他結識了一班「真朋友、真兄弟」般的同學，徹底改變了他的社交圈子與際遇，例如電力裝置文憑的同學介紹他進入現職的工程公司，「如果我無選擇轉行及進修，就沒有這些工作機會。讀書可以幫自己儲經驗，總有一日會用上。」

長年「半工讀」並不容易，講求自律與堅持，但他說仍會繼續進修，希望將來可以成為工程師，朝公營機構或大公司發展，追求穩定生活。

中電學院校長張建中（右三）向歐陽兆明（右四）等學員分享行業知識。

職訓為本提供多元理論實務

「班長」的故事，正反映不少在職人士面對的處境—希望提升自己、轉換跑道，卻因學歷、工作或家庭責任，難以重返校園。

中電學院校長張建中工程師表示，學院為在職人士提供向上流動的機會，同時為本港機電行業培育人才。他指，「很多人誤會『中電學院』是為培訓中電員工而設，恰恰相反，我們絕大部分學員並非在中電任職。」

2017年，中電察覺到未來10至20年香港將迎來大量基礎建設，業界對機電專業人才的需求極為殷切，惟全港相關培訓資源存在缺口，遂成立中電學院。學院以職訓為本，提供靈活多元、理論與實務兼備，並邀請中電工程師作為導師，提供第一手電力行業資訊和技術。學院與本地及國外院校舉辦的課程，涵蓋文憑、高級文憑、學位以至碩士，形成「機電生態圈」，讓不同學歷、工作背景的人士都能找到適合的起步點。

張建中指，考慮到不少前線工人已離開校園多年，亦未必擅長英語，初階文憑課程採用中文授課，回應相關痛點。他認為，工程學科的核心在於實用性，重要是能看懂圖則、運用公式精準計算電流和電壓，以選擇合適設備，使用中文授課能協助具備豐富前線經驗的工人，打好理論基礎，融會貫通，發揮更大專業價值。惟他強調，課程絕不「放水」，考核標準與日校完全一致，學員必須通過嚴謹的持續評核才能畢業。

中電學院以職訓為本，提供靈活多元、理論與實務兼備的課程。 中電提供

夥院校辦新課程迎市場需要

為讓學員緊貼行業發展，學院亦邀請中電現職工程人員兼任導師，分享最新的科技應用與業界實例，同時亦繼續因應巿場需要，與院校合作開辦新課程。他舉例，中電學院今年初與香港理工大學專業進修學院開辦「工程項目管理理學碩士課程」，正是中電留意到本港近年工業意外頻生，希望將自身在項目管理及工地安全上的成功經驗分享給業界，盼減少原可避免的工業傷亡。

中電學院為在職人士提供「向上流」的學習階梯。

張建中特別提到，在職人士一直是學院收生的優先考慮之列，不少申請者因不同原因離開校園，有些已投身行業多年，但仍希望透過進修改善事業發展；只要申請者具備學習能力及明確目標，學院都願意給予機會。他留

意到，不少學員自掏腰包報讀，且願意付出私人時間進修，普遍展現極高的專注度與奮鬥精神。

從紮鐵師傅到電力工程從業員，歐陽兆明仍在向工程師夢進發。只要有決心，加上合適的進修階梯，職場轉跑道並非遙不可及。中電學院所提供的，正是一條讓在職人士重新裝備自己、向上流動的實際道路。

深化灣區合作 培育跨境電機人才

隨着大灣區融合，跨境機電項目的管理與技術需求更形逼切，中電學院近年積極與內地院校合作，為本地人才開拓相關發展機會。

張建中提到，本港與內地的電工發牌制度截然不同，依據可處理的電量、電壓及工程類型，細分為A、B、C及H牌，內地主要二分為高壓與低壓電工，學院與職業訓練局及廣州市工貿技師學院合作推出課程，協助本港人員考取對應的內地「特種作業操作證」。

學員完成24至42小時的安全技術知識網上課程，並前往廣州進行6天的實操訓練與2天考核，及格後可獲中國應急管理局頒發相關高壓或低壓電工牌照。張建中透露，過去2年已有近100人透過此渠道取得內地執業資格，當中包括前線電工及需要管理內地項目的工程公司管理層。今年三方更深化合作，探索在既有的課程中融入電動車、人工智能及智能生產技術。

中電學院會邀請業界專才親身授課，導師與學員亦師亦友。 中電提供

在職進修路上亦師亦友

中電學院的一大特色，是由業界專才親身授課，讓學習內容對應職場需求。

張建中表示，課程按照在職人士需要設計，強調學以致用，部分課程更由中電同事擔任導師，把前線工作經驗、行業趨勢及實際案例帶進課堂，讓學習內容與職場需求緊密接軌。

生活化口訣助學員加深記憶

歐陽兆明對此深有體會。他笑言，重返校園的最大挑戰除了時間管理，還有重拾學習信心，面對艱深的工程理論和數學課題，導師會以生動易明的方式講解，甚至透過「生活化」的口訣，幫助學員加深記憶。他分享，課後遇到不明白的地方，亦可隨時向導師請教，「導師回覆很快，而且非常願意幫忙。」

對他而言，中電學院的導師不僅是老師，更像同行的前輩和朋友，除了教授知識，亦會分享行業最新發展和職場心得，令學員獲益良多。

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