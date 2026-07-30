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女童疑於商場電梯遭偷拍私密部位 32歲售貨員被控偷拍罪9.25再訊

社會
更新時間：12:11 2026-07-30 HKT
發佈時間：12:11 2026-07-30 HKT

中年售貨員涉嫌於本月在葵芳新都會廣場的扶手電梯上，用手機偷拍女童的私密部位，被控非法拍攝或觀察私密部位罪。案件今早在西九龍裁判法院首次提堂，被告暫毋須答辯，辯方申請將案件押後至9月25日再訊，待取法律意見，獲裁判官陳慧敏批准，期間被告准以2千元保釋候訊，另不得返回新都會廣場。

32歲被告冼浩林，被控於2026年7月10日，在香港新界葵涌興芳路新都會廣場5樓往6樓扶手電梯出於拍攝一名女童X的私密部位的意圖，為了從X的衣服下方，拍攝其私密部位，而操作設備，即一部手提電話，而操作設備的情況是若非該設備如此操作，該部位本來不是可讓人看到的，及被告為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得X同意。

案件編號：WKCC3567/2026
法庭記者：黃巧兒

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