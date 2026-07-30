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六合彩| 今期頭獎2500萬 即睇近50期最旺號碼！（附近10期攪珠結果)

社會
更新時間：12:28 2026-07-30 HKT
發佈時間：12:28 2026-07-30 HKT

第82期六合彩，攪珠將於今日（7月30日）舉行。一注獨中頭獎金額達2500萬，而截止投注時間為晚上9時15分。

根據近50期六合彩攪珠中，最熱門的攪出號碼如下：

近50期六合彩「幸運號碼」（包括特別號碼）

攪出次數

 
7 13次
20、28 各12次
34 11次

參考近10期攪珠（含特別號碼），攪出最多次數的號碼是7號，共出現5次；其次為5、21、27、31、44號，各出現3次。以下是近10期攪珠結果：

攪珠日期 攪出號碼（特別號碼）
28/07/2026 4, 7, 14, 20, 21, 30, (34)
25/07/2026 5, 7, 12, 26, 31, 42, (11)
23/07/2026 4, 7, 15, 29, 32, 46, (23)
21/07/2026 1, 6, 37, 41, 45, 47, (8)
16/07/2026 18, 21, 26, 30, 32, 44, (27)
14/07/2026 10, 16, 19, 27, 31, 44, (17)
11/07/2026 2, 5, 7, 11, 41, 46, (43)
09/07/2026 1, 7, 18, 21, 33, 38, (28)
07/07/2026 5, 34, 37, 43, 48, 49, (27)
05/07/2026 3, 14, 19, 20, 31, 38, (44)

 

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