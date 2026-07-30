法官陳嘉信屢涉司法抄襲提早退休前夕 判串謀販毒被告監禁12年4個月

高等法院原訟法庭法官陳嘉信因涉多次司法抄襲事件，被終審法院首席法官張舉能要求提早退休，明日正式生效。陳官今在高等法院處理一宗串謀販毒案的求情及判刑。陳官考慮來自台灣高雄的被告參加「高級紅酒運送團」，從馬來西亞非法販運兩樽內含890克可卡因的紅酒到港，根據量刑指引需判監17年半，陳官特別指出案件涉及國際元素，需加刑1年，認罪扣減後判囚12年4個月。陳官判刑後問控辯雙方「我嘅計算係咪正確？」，在各方沒有異議下，點頭微笑離開法庭。陳官的法庭書記完庭後亦向控辯雙方稱：「江湖再見」。

陳官提早退休於明天周五（31日）正式生效，司法機構亦確認今日周四是陳官最後一天上班。

收台幣7萬運送2支含可卡因紅酒

48歲工廠工人苗褀宏來自台灣高雄，承認案情指他在2019年8月8日承搭航班由馬來西亞吉隆坡飛來港時，行李中藏有兩樽內含890克可卡因的紅酒，機票、住宿及旅程使費由旅行團的組織安排。辯方求情指被告幼時父母離異，家庭經濟狀況一直緊絀，他案發前在一家液晶面板公司從事加工工作，把收入4分之1予母親持家，獨力承擔家中水電雜費，因收入不穩定而借貸維生。

被告在社交通訊程式LINE認識詹子龍，被招攬到台北參加旅行團，把高級紅酒從馬來西亞運送到香港。詹子龍承諾會支付所有旅費及新台幣7萬元作報酬，被告考慮到報酬高於其工資，為賺快錢清還債務而參加「旅行團」。

辯方強調被告已第一時間認罪，他參加高級紅酒運送團，只接受到兩樽內含890克可卡因的紅酒後放入行李箱，把兩支紅酒帶到香港，屬於最低級的販毒者。辯方強調，被告的指模並未出現在其他被告的紅酒或行李箱上，沒有參與安排或包裝紅酒，僅需對自己攜帶的兩支紅酒負責，他也並非長期替其他販毒者做事，只是一次性「運送」紅酒到港。

陳官接手重審本案最終判刑12年4個月

陳官細閱相關文件及考慮辯方求情後，確認被告有深切悔意，同意其他同案被告的紅酒或行李箱上均沒有被告指模，證明他沒有參與安排或包裝紅酒工作，不牽涉其他被告的販毒，但需為自己帶來港的兩樽內含890克可卡因的紅酒負責。陳官根據量刑指引及辯方建議，把量刑起點訂為17年半。

陳官認為本案販毒事件由於涉及從馬來西亞進口至香港的國際元素，刑期加刑1年至18年半，另考慮到被告在最早時機表示認罪、展現深切悔意，經計算並給予認罪扣減後，最終判囚12年4個月。

被告在2023年第一次審訊時本身被監禁26年6個月，因原審法官引導陪審團時錯誤指引販運及進口定義，令陪審團誤以為被告在離開馬來西亞前不知紅酒內含可卡因仍可定罪，定罪裁決不安全亦不穩妥。上訴庭裁定被告定罪上訴得直後，下令控方修訂控罪後把案件在另一法官席前重審，被告其後在重審的第一次案件管理聆訊時已表明承認交替控罪串謀販毒罪，陳官考慮被告已第一時間認罪，今判囚12年4個月。

案件編號：HCCC262/2025

法庭記者：劉曉曦