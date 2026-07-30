宏福苑獨立委員會披露何建業侯華建供詞 兩人均否應圍標：香港工程利潤微薄難串通

大埔宏福苑大火獨立委員昨日(29日)上載多份證人供詞，除大埔區議員黃碧嬌外，還包括大維修承建商宏業董事何建業及侯華建。何建業及侯華建在供詞中均否認圍標，侯華建更指承建商互相認識很常見，而何建業則認為火警由吸煙引起，但強調公司有嚴格的禁煙政策；至於圍網及發泡膠板易燃性問題，他回覆指，宏業已謹慎選擇有信譽的供應商，亦有對物料樣本進行防火測試，而當時的測試結果顯示物料並無易燃跡象。

何建業強調禁煙政策嚴謹 惟難管理外判工人吸煙

何建業為宏業董事兼宏福苑大維修項目經理，現被控誤殺還押。委員會專家評估大火或因工人吸煙引起，光井雜物加劇火勢。他回應指，公司有嚴格的禁煙政策，包括張貼告示及對違規工人罰款2,000港元，嚴重者會被解僱，公司政策嚴禁在光井等區域放置易燃物品，惟對外判分包商工人的監督存在困難，又指知悉有工人吸煙及在工地隨處遺留個人物品。

堅稱圍網發泡膠通過測試 供應商信譽良好有證書

宏福苑外牆的非阻燃棚網及封窗發泡膠板令火勢蔓延。何建業堅稱圍網由「盈利豐棚業」提供，圍網質量上乘，價格高於標準產品水平，而供應商亦有提供圍網的安全證書；發泡膠板向分包商「新南方建築」採購，為信譽良好、經驗豐富的公司；他表示，公司有政策對物料樣本進行防火測試，而當時的測試結果（包括影片紀錄）顯示物料並無易燃跡象，他亦未收到任何投訴指出在有關物料為可燃。

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否認消防系統失靈 指泵房由屋苑管理控制

針對火警鐘及消防喉轆系統被指失靈，何建業表示，他從未收到過相關系統故障的報告。他強調，消防泵房由屋苑管理處控制，宏業的員工無法自由進出。他當時確信裝置運作正常。而任何需要暫時關閉系統的工程，均須先通知消防處並獲批准。

何建業否認圍標 稱利潤微薄競爭激烈難串通

對於圍標的指控，何建業「鄭重否認」，表示香港此類建築工程的利潤空間已被壓縮至微乎其微，與其他投標者之間的競爭極為激烈，在如此敵對情況下，宏業難與其他任何承建商暗中串通，也從未透過賄賂或脅迫手段誘使業主立案法團作有利的評核。

侯華建否認圍標 認為與業界有關係屬常見

同被控誤殺侯華建，現時獲准保釋候訊。他被指在宏福苑大維修工程上串通其他承建商，與另外5間入標公司都有關連。他在證詞中明確否認所有關於「圍標」的傳聞及指控。他承認與部分投標公司的董事或股東有過往的僱傭、同事或租務關係，但強調這些關係在香港建築業界屬於常見情況，投標過程由業主立案法團作最終決定，顧問公司「鴻毅」的影響力有限，在審標時甚至曾偏好另一間出價更高的承建商。

侯華建負責財務業務 信任何建業專業全權管理

在分工方面，侯華建指出，他主要負責公司的整體業務發展及財務，何建業作為項目經理，則全權負責工程的日常運作、技術及合規事宜。他表示對何建業的專業知識及判斷力有「最大的信任」。

