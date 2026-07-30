Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

放lunch注意！天文台再發特別天氣提示：未來兩三小時雨勢有時頗大

社會
更新時間：12:19 2026-07-30 HKT
發佈時間：09:44 2026-07-30 HKT

天文台在中午12時10分再發特別天氣提示，指受廣闊低壓槽影響，珠江口一帶持續有雷雨區發展，本港未來兩三小時雨勢有時頗大。市民請繼續留意天氣變化。

天文台今早（30日）9時45分表示，香港以南海域有雷雨區發展並逐漸靠近，可能在未來兩三小時影響本港。其後於10時35分再表示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。

天文台指，與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。本港地區今日天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。初時部分時間天色明朗，驟雨逐漸增多。吹和緩東至東南風。

展望明日仍有幾陣驟雨。周末期間雨勢有時較大及有雷暴。

分區氣溫
分區氣溫
九天天氣預報
九天天氣預報

天文台指，廣闊低壓槽會在未來數日為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。隨着高空擾動靠近，周末至下周初該區雨勢有時較大及有狂風雷暴，而低壓槽上可能會有低壓區存在。一股偏南氣流會在下周中期影響廣東沿岸，該區仍然有驟雨，短暫時間有陽光。

最Hit
公屋長者住戶廁所改用摺門 保留原有木門變1物增儲物空間？網民：佩服長者的心思
公屋長者廁所改用摺門 保留木門變1物「再利用」方便退還 網民提醒一件事…
生活百科
19小時前
颱風「白海豚」爆發增強恐成今年風王 天文台：接近歷史極端值 或直逼史上最強「泰培」？
颱風「白海豚」爆發增強恐成今年風王 天文台：接近歷史極端值 或直逼史上最強「泰培」？
社會
3小時前
朱敏記土瓜灣店驚傳結業！分店落閘被指招租頂手 老闆娘勞氣解畫：係啲人搞搞震！
朱敏記土瓜灣店驚傳結業！分店落閘被指招租頂手 老闆娘勞氣解畫：係啲人搞搞震！
飲食
2026-07-29 12:50 HKT
香港機場小巧思？港人讚行李輸送帶增1細節有心思「呢個城市令我好自豪」 網民：香港人效率世一
香港機場小巧思？港人讚行李輸送帶增1細節有心思「呢個城市令我好自豪」 網民：香港人效率世一
生活百科
21小時前
姜大衛19歲外孫曹保熙Rock友長髮造型首登大舞台 台風爆棚星味超越爸爸曹永廉
01:13
姜大衛19歲外孫曹保熙Rock友長髮造型首登大舞台 台風爆棚星味超越爸爸曹永廉
影視圈
22小時前
孫女月月飛自己無護照 87歲嫲嫲感嘆「不枉此生」 港女秒做一事 網民淚崩：愛要及時｜Juicy叮
孫女月月飛自己無護照 87歲嫲嫲感嘆「不枉此生」 港女秒做一事 網民淚崩：愛要及時｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
下周又打風？天文台料連落九日雨 南海或有低壓區存在 兩大AI模式料「四旋共舞」
01:05
下周又打風？天文台料連落九日雨 南海或有低壓區存在 兩大AI模式料「四旋共舞」
社會
23小時前
莫氏雞煲｜鋪頭帶貨銷量較高峰跌近95% 莫叔：為員工生計死頂
莫氏雞煲｜鋪頭帶貨銷量較高峰跌近95% 莫叔：為員工生計死頂
即時中國
6小時前
李泳漢印度返港近照曝光 細節疑揭婚姻現況 施明骨灰仍「下落不明」 懶理爸爸李家鼎感受
李泳漢印度返港近照曝光 細節疑揭婚姻現況 施明骨灰仍「下落不明」 懶理爸爸李家鼎感受
影視圈
16小時前
陳欣健罕談患認知障礙症太太張蓉蓉 自揭風流帳拒為紅顏知己棄家庭：要自己識放手
陳欣健罕談患認知障礙症太太張蓉蓉 自揭風流帳拒為紅顏知己棄家庭：要自己識放手
影視圈
4小時前