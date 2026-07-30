放lunch注意！天文台再發特別天氣提示：未來兩三小時雨勢有時頗大

天文台在中午12時10分再發特別天氣提示，指受廣闊低壓槽影響，珠江口一帶持續有雷雨區發展，本港未來兩三小時雨勢有時頗大。市民請繼續留意天氣變化。

天文台今早（30日）9時45分表示，香港以南海域有雷雨區發展並逐漸靠近，可能在未來兩三小時影響本港。其後於10時35分再表示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。

天文台指，與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。本港地區今日天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。初時部分時間天色明朗，驟雨逐漸增多。吹和緩東至東南風。

展望明日仍有幾陣驟雨。周末期間雨勢有時較大及有雷暴。

分區氣溫

九天天氣預報

天文台指，廣闊低壓槽會在未來數日為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。隨着高空擾動靠近，周末至下周初該區雨勢有時較大及有狂風雷暴，而低壓槽上可能會有低壓區存在。一股偏南氣流會在下周中期影響廣東沿岸，該區仍然有驟雨，短暫時間有陽光。