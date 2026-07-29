Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

皇家美素力奶粉含鉛︱食安中心抽檢全港逾50款奶粉 無發現含鉛超標

社會
更新時間：22:10 2026-07-29 HKT
發佈時間：22:10 2026-07-29 HKT

因澳門當局早前公布一批嬰兒配方奶粉鉛含量超出標準，食物安全中心繼續抽檢相關產品。食安中心今再公布，於7月25日至28日內，已在港抽取超過50個嬰幼兒配方奶粉產品，進行鉛含量檢測，結果顯示沒有鉛含量超出本港法定標準，即每公斤不超出0.01毫克。

派員巡視零售點 促進口商妥善回收

食安中心表示，在過去數天抽檢樣本中，包含了11個「皇家美素力1號（800克）」的批次，檢測結果全部合格。至於早前已被要求回收的個別批次（皇家美素力1號 800克；此日期前最佳：2027年9月30日；批次：1W07KPJ），中心已派員巡視各大零售點，確保受影響的產品已完全下架。

早前已被要求回收的個別批次（皇家美素力1號 800克；此日期前最佳：2027年9月30日；批次：1W07KPJ），中心已派員巡視各大零售點，確保受影響的產品已完全下架。
早前已被要求回收的個別批次（皇家美素力1號 800克；此日期前最佳：2027年9月30日；批次：1W07KPJ），中心已派員巡視各大零售點，確保受影響的產品已完全下架。

中心透露，早前已約見進口商並督促其妥善處理回收事宜，除通知本港業界及相關部門外，亦有聯絡澳門當局。目前進口商正進行回收，市民可於辦公時間致電熱線 2280 4731 查詢。中心呼籲市民切勿讓嬰幼兒食用受影響的奶粉，若嬰幼兒食用後出現不適，應盡快求醫。

荷蘭皇家菲仕蘭：結果再次印證公司對產品品質與安全的把關

荷蘭皇家菲仕蘭回覆查詢時則指，食安中心的結果再次印證公司對產品品質與安全的嚴格把關，更彰顯了公司對消費者健康承諾的堅定決心，重申會持續秉持最高的食安標準。

中心於7月25日至28日內，在本港抽取超過50個嬰幼兒配方奶粉產品，進行鉛含量檢測，結果顯示沒有鉛含量超出本港法定標準，即每公斤不超出0.01毫克。
中心於7月25日至28日內，在本港抽取超過50個嬰幼兒配方奶粉產品，進行鉛含量檢測，結果顯示沒有鉛含量超出本港法定標準，即每公斤不超出0.01毫克。

長期過量攝鉛可損腦神經

中心特別提醒，兒童若長期過量攝入鉛，其神經系統會受損及影響腦部發育。中心會繼續抽檢市面上的嬰幼兒配方奶粉，並密切監察事態發展。

中心補充，在2023年至2026年7月期間，食安中心已在市面抽檢超過2,200個嬰幼兒配方奶粉樣本，進行化學及微生物（包括鉛含量）檢測，期間並沒有發現任何鉛含量超標個案。

查詢可能鉛含量超出標準的嬰兒配方奶粉

相關新聞：

皇家美素力奶粉被揭含鉛 衞生署指303個嬰兒受影響 附鉛對健康的7大影響 BB風險最高？

皇家美素力奶粉含鉛︱菲仕蘭交兩間獨立第三方檢測報告 證鉛含量符港澳標準 促澳門複檢

最Hit
下周又打風？天文台料連落九日雨 南海或有低壓區存在 兩大AI模式料「四旋共舞」
01:05
下周又打風？天文台料連落九日雨 南海或有低壓區存在 兩大AI模式料「四旋共舞」
社會
10小時前
姜大衛19歲外孫曹保熙Rock友長髮造型首登大舞台 台風爆棚星味超越爸爸曹永廉
01:13
姜大衛19歲外孫曹保熙Rock友長髮造型首登大舞台 台風爆棚星味超越爸爸曹永廉
影視圈
8小時前
公屋長者住戶廁所改用摺門 保留原有木門變1物增儲物空間？網民：佩服長者的心思
公屋長者廁所改用摺門 保留木門變1物「再利用」方便退還 網民提醒一件事…
生活百科
5小時前
何伯離世丨何煊心理報告揭晚年嚴重抑鬱 感覺遭何太背叛、被社會孤立 臨終與子女和好釋懷
01:04
何伯離世丨何煊心理報告揭晚年嚴重抑鬱 感覺遭何太背叛、被社會孤立 臨終與子女和好釋懷
影視圈
6小時前
佳宝超市8折優惠強勢回歸！一連四日 全場蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨勁減
佳宝超市8折優惠強勢回歸！一連四日 全場蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨勁減
飲食
10小時前
朱敏記土瓜灣店驚傳結業！分店落閘被指招租頂手 老闆娘勞氣解畫：係啲人搞搞震！
朱敏記土瓜灣店驚傳結業！分店落閘被指招租頂手 老闆娘勞氣解畫：係啲人搞搞震！
飲食
10小時前
香港機場小巧思？港人讚行李輸送帶增1細節有心思「呢個城市令我好自豪」 網民：香港人效率世一
香港機場小巧思？港人讚行李輸送帶增1細節有心思「呢個城市令我好自豪」 網民：香港人效率世一
生活百科
7小時前
黃宗澤與郭珮文私下互動疑拍拖？曾讚Bosco筍盤認過電 TVB咪神慘被鬧「野女人」
黃宗澤與郭珮文私下互動疑拍拖？曾讚Bosco筍盤認過電 TVB咪神慘被鬧「野女人」
影視圈
4小時前
李泳漢印度返港近照曝光 細節疑揭婚姻現況 施明骨灰仍「下落不明」 懶理爸爸李家鼎感受
李泳漢印度返港近照曝光 細節疑揭婚姻現況 施明骨灰仍「下落不明」 懶理爸爸李家鼎感受
影視圈
2小時前
俞琤疑健康出問題  個人騷哽咽發表「最後一次」言論  兩摰友谷薇麗、施南生先後離世打擊大
俞琤疑健康出問題  個人騷哽咽發表「最後一次」言論  兩摰友谷薇麗、施南生先後離世打擊大
影視圈
2026-07-28 19:30 HKT