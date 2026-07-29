皇家美素力奶粉含鉛︱食安中心抽檢全港逾50款奶粉 無發現含鉛超標

因澳門當局早前公布一批嬰兒配方奶粉鉛含量超出標準，食物安全中心繼續抽檢相關產品。食安中心今再公布，於7月25日至28日內，已在港抽取超過50個嬰幼兒配方奶粉產品，進行鉛含量檢測，結果顯示沒有鉛含量超出本港法定標準，即每公斤不超出0.01毫克。

派員巡視零售點 促進口商妥善回收

食安中心表示，在過去數天抽檢樣本中，包含了11個「皇家美素力1號（800克）」的批次，檢測結果全部合格。至於早前已被要求回收的個別批次（皇家美素力1號 800克；此日期前最佳：2027年9月30日；批次：1W07KPJ），中心已派員巡視各大零售點，確保受影響的產品已完全下架。

早前已被要求回收的個別批次（皇家美素力1號 800克；此日期前最佳：2027年9月30日；批次：1W07KPJ），中心已派員巡視各大零售點，確保受影響的產品已完全下架。

中心透露，早前已約見進口商並督促其妥善處理回收事宜，除通知本港業界及相關部門外，亦有聯絡澳門當局。目前進口商正進行回收，市民可於辦公時間致電熱線 2280 4731 查詢。中心呼籲市民切勿讓嬰幼兒食用受影響的奶粉，若嬰幼兒食用後出現不適，應盡快求醫。

荷蘭皇家菲仕蘭：結果再次印證公司對產品品質與安全的把關

荷蘭皇家菲仕蘭回覆查詢時則指，食安中心的結果再次印證公司對產品品質與安全的嚴格把關，更彰顯了公司對消費者健康承諾的堅定決心，重申會持續秉持最高的食安標準。

中心於7月25日至28日內，在本港抽取超過50個嬰幼兒配方奶粉產品，進行鉛含量檢測，結果顯示沒有鉛含量超出本港法定標準，即每公斤不超出0.01毫克。

長期過量攝鉛可損腦神經

中心特別提醒，兒童若長期過量攝入鉛，其神經系統會受損及影響腦部發育。中心會繼續抽檢市面上的嬰幼兒配方奶粉，並密切監察事態發展。

中心補充，在2023年至2026年7月期間，食安中心已在市面抽檢超過2,200個嬰幼兒配方奶粉樣本，進行化學及微生物（包括鉛含量）檢測，期間並沒有發現任何鉛含量超標個案。

查詢可能鉛含量超出標準的嬰兒配方奶粉

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