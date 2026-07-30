北上求醫成風衝擊港私營醫療市場？港安醫院：內地高收入階層赴港求醫續增

近年北上求醫成為風氣，似對本地醫療產業帶來衝擊，但有私家醫院透露，越來越多內地高收入人士來港尋求高端醫療服務，加上本港人口老化持續，本地的微創手術、日間服務需求亦有所上升。

港安醫療：高端醫療需求有所增加

港安醫療首席營運總監岑良說，醫院近年的同日往返或日間手術量，不論是本地人抑或內地人亦有所增加，而骨科手術更於2024年至今年第2季急升近6成，其中較高端的機械臂手術比例有明顯上升，反映本地的高端醫療需求有所增加。

港安醫療指，本地的微創手術、日間服務需求亦有所上升。 伍萬庭攝

岑良又指，有不少港人及內地人在內地檢查後，亦會回港就醫或尋求更多專業意見。醫院泌尿外科專科醫生馬偉傑提到，病人於內地檢查後，影像報告的質素會因應不同醫院而異，部分難以使用，亦曾有個案於內地檢查後，未能成功測出癌症。

近期幾間本地私家醫院掀起「減價錢」，被問到會否因而減價，岑良表示，醫院需在醫療通脹下盡力、謹慎地控制成本，同時維持服務質素，認為其他醫院的收費價格可作參考，但不會是醫院調整價格的主要原因。

記者 伍萬庭