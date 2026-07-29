陳茂波三度拍片推「香港好物節」 首推「東盟版」宣傳片 上屆瀏覽平台人次破億！｜Kelly Online

第三屆「香港好物節」將於8月1日正式開幕。財政司司長陳茂波為推廣活動，再次親自拍攝宣傳短片，這已是他連續第三年為「香港好物節」拍攝宣傳片。今次他更特別配合活動色調，穿上粉色外套，盡顯年青活力。

財爺首推「東盟版」宣傳片

「香港好物節」是配合《施政報告》和《財政預算案》中，協助本港中小企拓展跨境電商業務的措施。去年第二屆「香港好物節」口碑甚佳，參與的相關電商平台話題頁及官網總瀏覽人次更突破1億，較首屆大幅增長11%。

財政司司長陳茂波為推廣活動，再次親自拍攝宣傳短片。

今次他更特別配合活動色調，穿上粉色外套，盡顯年青活力。

陳茂波除了錄製普通話版宣傳片外，更特意拍攝英文版本。

今年「香港好物節」首度推出「東盟版」，陳茂波除了錄製普通話版宣傳片外，更特意拍攝英文版本。「香港好物節（東盟）」將於9月21日至27日登場，相關英文宣傳短片會在活動前夕推出，敬請市民期待！