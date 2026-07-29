恒大清盤｜清盤人指許家印等前高層以低價交易損子公司利益 入稟求涉案交易作廢及賠償

負債2.6萬億港元的中國恒大集團前年清盤，清盤人調查發現子公司天基控股自2016年起資不抵債，恒大時任高層許家印、夏海鈞、天基控股董事潘翰翎等，2020年起仍利用多間離岸獨立投資組合公司執行股份、債務及期權低價交易，令天基控股及其債權人利益受損。天基控股及清盤人昨入稟高等法院，要求法庭裁定涉案交易作廢，下令恒大獨立投資組合公司歸還港幣11.3億元交易款項，及要求多名恒大前高層賠償。

許家印、夏海鈞等同被控

原告為天基控股有限公司（清盤中）及其共同清盤人，被告依次為Harvest Alternative Investment Opportunities SPC（代表 HGI URBAN FUND SP）、Nexus Emerging Opportunities Fund SPC（代表NEXUS EMERGING OPPORTUNITIES FUND PROPERTY SEGREGATED PORTFOLIO）、Nexus Asian Hybrid Credit Fund、Mission Vantage Limited、潘翰翎、陳代平、許家印、夏海鈞、甄立濤、陳奮及福彩發展有限公司。

入稟狀指，天基控股為中國恒大集團的重要子公司，恒大前年1月清盤後，同年11月呈請天基控股清盤，並於翌年2月順利清盤，而恒大清盤人安邁顧問有限公司董事總經理杜艾迪Edward Simon Middleton及黃詠詩獲委任為天基控股共同清盤人。被告Harvest Alternative Investment Opportunities SPC為恒大的獨立投資組合公司（SPC），2014年於開曼群島註冊，乃恒大44名管理人員包括夏海鈞、甄立濤及潘翰翎的投資工具；Nexus Emerging Opportunities Fund SPC及Nexus Asian Hybrid Credit Fund同於開曼群島註冊，前者為另一SPC；Mission Vantage Limited則為英屬處女島註冊公司；潘翰翎及陳代平先後為天基控股的唯一董事；許家印及夏海鈞分別為恒大時任主席及行政總裁；甄立濤及陳奮則是恒大高級管理人員。

許家印。資料圖片

夏海鈞。資料圖片

2018年6月至2020年7月30日期間，天基控股持有福彩發展股東OCI投資基金SPC 12萬股C股，而Harvest Alternative Investment Opportunities SPC持有OCI基金另外8萬股C股。根據清盤人調查，財務報表顯示天基控股自2016年起資不抵債，仍參與一系列交易損害其利益和債權人利益，包括2020年7月底天基控股及Harvest Alternative Investment Opportunities SPC之間上述8萬股交易協議；天基控股、Nexus SPC及OCI基金之間的2份8萬股及12萬股同意轉讓協議；天基控股、Nexus SPC及福彩發展之間的債務更新協議；天基控股、Nexus SPC及Nexus Asian之間的認沽認購期權協議及附帶協議。

指被告合謀損天基控股利益

根據上述協議，天基控股2020年7月底向Harvest Alternative Investment Opportunities SPC收購OCI基金8萬股C股，作價港幣11.3億元，然後以港幣8億元轉讓予Nexus SPC，天基控股再轉讓OCI基金12萬股C股，換來Nexus SPC 15.4萬F股配股，同時間Nexus SPC 10.3萬股E股分配予Nexus Asian，0.001股S股則分配予天基控股。根據債務更新協議，福彩發展將欠天基控股的5.21億港元應收款項更新給Nexus SPC，此後福彩發展的5.21億港元貸款到期向Nexus SPC再向天基控股償還，而貸款指定為屬於Nexus S股的特殊投資。2年後Nexus Asian行使認沽權，要求天基控股購買Nexus E股，作價港幣11.2億，再行使認購權，導致天基控股持有的Nexus S股轉讓給 Mission Vantage，1美元的認購權價格以10港元的鈔票支付。

入稟狀續指，上述各被告均有參與涉案低價交易，令天基控股及其債權人利益受損。因為C股交易中Harvest Alternative Investment Opportunities SPC賺得差價港幣3.3億元，而且當時OCI基金尚未贖回A股或B股，挪用了天基控股至少3.3億港元資產，令Harvest Alternative Investment Opportunities SPC或44名恒大管理人員受益；F股交易中亦令其利益受損；Nexus Asian則從認沽價或Nexus S股轉讓中獲利；天基控股放棄了5.21億港元應收款項予Nexus SPC。眾被告違反受信等法定責任，合謀以非法手段損害天基控股及其債權人利益。清盤人調查目前仍持續進行中，因此保留權利因應調查修訂入稟狀。

案件編號：HCA1322/2026

法庭記者：陳子豪