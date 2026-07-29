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熊本地震｜永安旅遊取消後日出發往熊本縣6天團 縱橫遊改行景點到太宰府

社會
更新時間：17:16 2026-07-29 HKT
發佈時間：17:16 2026-07-29 HKT

日本熊本縣昨（28日）發生7.1級強烈地震，至今至少造成13人死亡，多處基建及交通受損。因應當地災情，永安旅遊今宣布，決定取消原定後日（31日）出發並涉及熊本縣的九州6天旅行團，受影響旅客將獲全數退回團費及稅項。

 

永安旅遊：不涉熊本團隊如常出發

永安旅遊表示，為保障客人安全，後日涉及熊本縣的九州6天團將會取消，至於明日（30日）出發的九州團，由於行程不涉及熊本縣，將如常出發。

永安旅遊亦指，公司設有「日本團安心保障」，若旅行團出發當天，或於出發前三天內，行程表內所包括的目的地發生6級或以上的地震，已繳交的全部團費及稅項將獲全數退回，且不扣除任何手續費。

縱橫遊:改到熊本景點變太宰府及糸島

至於另一本港旅行社縱橫遊，則因熊本高速公路可能繼續停駛，及酒店有少許電力故障，故為提升對團友保障，明天（30日）入住熊本的團隊，將會改為福岡，而明天及後天的熊本景點，將改為太宰府及糸島。

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