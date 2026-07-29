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新皇崗口岸｜據悉入境處海關已準備人手周五進駐　擬8.24進行大型反恐演練

社會
更新時間：16:53 2026-07-29 HKT
發佈時間：16:53 2026-07-29 HKT

《皇崗口岸港方口岸區條例草案》將於本周五（31日）正式生效，據了解，入境處及海關已準備好人手，會於當日正式進駐新皇崗口岸，而保安局局長鄧炳強及多名邊境口岸官員亦會到場視察。政府亦擬動員下月24日在口岸舉行大型反恐演練。至於正式通關日期，則有待確保關口設施有效運作後才決定。

硬件已就緒 最快半月完成測試

據悉，入境處及海關一直為新口岸做準備，在硬件方面，海關已將清關設施運至港方口岸區，待接管後就可安裝及測試，最快半個月可完成；至於入境的通關出入閘機等亦同樣準備就緒，待周五《條例草案》生效，則可能安裝軟件及接駁電力等。

至於人手方面，為應付新口岸運作，消息指，入境處會在各口岸抽調人手，但由於仍有不足，將額外聘請退休人員，任期為一年，聘用最高級職位達總入境主任。海關方面亦聘請退休關員擔任海關助理，主要負責疏導人流工作。

此外，消息指，政府亦已計劃8月24日在新口岸舉行大型反恐演練。

新皇崗口岸為首個實施「合作查驗、一次放行」通關模式的口岸，共設有202條旅客查驗通道，故有別於開通其他的新口岸，新皇崗口岸需要演練試運新通關模式才可開通關口。

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