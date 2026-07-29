8旬婦觀塘翠屏道遭小巴撞斃 司機認不小心駕駛罪 准保釋候判

8旬老婦去年9月在觀塘翠屏道近翠屏南邨迴旋處遭小巴撞上，送院搶救後不治。66歲肇事小巴司機今（29日）於觀塘裁判法院承認1項不小心駕駛罪。署理主任裁判官李志豪押後案件至8月19日判刑，被告續准保釋候判，期間索取社會服務令報告。

被告黎亞奀，早前一度被控危險駕駛引致他人死亡罪。控方今修訂控罪為不小心駕駛罪，被告選擇認罪。控罪指，被告於2025年9月21日在觀塘翠屏道近燈柱AA0887不小心駕駛一輛公共小巴。

案情透露，當日傍晚，被告駕駛涉案小巴在觀塘翠屏道行駛，當日是雨天，但小巴運作正常。當小巴駛至案發地點時，死者關順興從行人安全島衝出馬路，被告收掣不及撞上死者。當救護車到場時，死者雖然仍有呼吸脈搏，但已失去意識，她送往醫院搶救，至9月28日凌晨證實死亡。小巴案發時車速約每小時20公里，警方在現場拘捕被告，警誡下稱他在死者走出馬路前，並未察覺對方。

案件編號：KTCC 1918/2025

法庭記者：王仁昌

