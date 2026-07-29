關愛隊為樂華南邨長者裝大門感應器 48小時未開門即發短訊通知 半年處理226次警報

隨著人口老化，本港長者人數持續上升，「獨老」或「雙老」家庭的居家安全備受關注。樂華南關愛隊在南九龍獅子會支持下，自2025年10月起於樂華南邨推行「長獅守·暖心頭」服務計劃，旨在運用創新物聯網科技，為獨居及高風險長者單位安裝大門感應器，實時監測大門開關狀態，冀減低「孤獨死」或失救風險。計劃實行半年以來，合共處理逾200次警報，全部個案均確認安全。

超過48小時未開關大門 系統即發送關愛短訊

計劃今日（29日）舉行成效發布會。國際獅子會中國港澳303區第四分域主席暨南九龍獅子會前會長何國光表示，計劃參照房委會試行的「物聯網長者住戶大門開關訊息系統」，於長者單位安裝大門感應器，當大門在指定時限內（一般為48小時）未曾開啟或關閉，系統便會自動向指定聯絡人發出關愛短訊，提醒親友及關愛隊主動上門查詢。

隨著系統持續運作，關愛隊在半年內累積豐富的警報處理經驗，並建立清晰的應對流程：義工首先致電長者，若未能聯絡即安排上門；若長者不在家，則向鄰居查問；仍無法取得資料，便轉介房屋署，由署方按紀錄聯絡家屬。整套流程確保每宗警報均獲迅速妥善跟進，避免延誤。

涉及突發入院、外遊或返鄉探親未預先通知

截至2026年6月30日，系統共發出226次警報，其中46次需上門查問，13次轉介房屋署，全部轉介個案最終確認安全，並無長者在家中失救。警報主要原因為長者突發入院、外遊或返鄉探親而未預先通知。得出相關的結果，反映系統充分發揮「早一步知道、快一步關心」的預警功能。

觀塘區議員李嘉恒指出，在房屋局及房委會支持下，計劃現已涵蓋樂華南邨104戶長者。他提到，由於屬自願參與性質，部分長者或會對費用或個人私隱存有疑慮，惟計劃費用全免，感應器亦不儲存任何個人資訊，絕無「監察長者行蹤」之嫌。他強調計劃必須取得長者家人同意；樂華南關愛隊副隊長黃健明則表示，關愛隊需花費時間解答家屬疑問，幸而每次詳細解釋後均能釋除顧慮，令他們樂意參與。

兩宗實例見證成效 展望社區推廣

參與計劃的76歲章伯在會上分享經驗。他指系統發出警報後，義工致電及上門均無法聯絡，遂聯絡其女兒，得悉他外遊至4月22日，遂暫停警報；惟4月23日後，義工多次致電仍無人接聽，再經查詢後獲悉章伯因心臟不適入院，至5月26日確認出院回家才再次暫停警報。此個案反映系統能在長者入院時提供提示，讓家屬及關愛隊及時掌握狀況。

另一名參加者李伯（化名），系統發出警報後義工無法與他聯絡，鄰居亦不知他行蹤，轉介房屋署後聯絡其表妹，得悉李伯已返內地並預計5月2日回港，義工暫停警報，待其回港後恢復。個案顯示跨機構合作有效補足資訊，確保長者行蹤安全。

展望未來，李嘉恒表示關愛隊將持續優化警報流程，加強與家屬溝通，建立外遊入院預先通報習慣以減少誤報，並探討與更多社福機構合作，提供心理關懷或健康監測等增值服務，期望將「樂華南」模式推廣至更多社區，提升守望互助精神，讓科技與人情味並行，守護長者安居晚年。

記者、攝影：葉芷均