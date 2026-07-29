Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉Telegram發布逾萬色情影像 無業男被控發布淫褻物品等5罪

社會
更新時間：12:29 2026-07-29 HKT
發佈時間：12:29 2026-07-29 HKT

29歲無業男涉嫌於2022年至2025年間多次在即時通訊應用程式Telegram發布色情影片及照片，並疑管有色情影像以作發布之用，涉及逾40萬張相片和2.5萬段影片。他早前被控4項發布淫褻物品及1項管有淫褻物品以供發布罪，案件今於東區裁判法院再提堂，被告暫毋須答辯，以待控方索取法律意見。案件押後至9月23日再訊，期間被告續准保釋。

被指發布逾萬色情影像

被告徐世豪，被控於2022年7月23日至2025年8月20日在即時通訊應用程式Telegram上發布淫穢物品，即9,811段影片及235,628張照片；及在香港管有淫褻物品，即15,578段影片及252,008張照片，以供發布。

控方今申請案件押後，被告暫毋須答辯。據了解，案中有人涉買賣涉案淫褻物品獲利，控方會就7個與被告相關的銀行帳戶再索取法律意見，以確認會否起訴被告「洗黑錢」控罪。

案件編號：ESCC317/2026
法庭記者：王仁昌

最Hit
俞琤疑健康出問題  個人騷哽咽發表「最後一次」言論  兩摰友谷薇麗、施南生先後離世打擊大
俞琤疑健康出問題  個人騷哽咽發表「最後一次」言論  兩摰友谷薇麗、施南生先後離世打擊大
影視圈
18小時前
熊本地震｜高市早苗：至今造成13死 網民紛紛上傳各地災情畫面︱不斷更新
02:32
熊本地震｜死亡人數升至13人 中國駐福岡總領館：暫無公民傷亡報告︱不斷更新
即時國際
1小時前
十屋苑充電樁工程驚傳爛尾 承辦商爆財困遭環保署除名 大股東稱受騙報警
十屋苑充電樁工程驚傳爛尾 承辦商爆財困遭環保署除名 大股東稱受騙報警
突發
7小時前
全港10大西餅店長者優惠！樂悠咭/長者咭買麵包高達9折 東海堂/聖安娜/A-1 Bakery
全港10大西餅店長者優惠！樂悠咭/長者咭買麵包高達9折 東海堂/聖安娜/A-1 Bakery
飲食
20小時前
何伯病逝｜社署稱社工正聯絡家屬 按需要提供適切協助
何伯病逝｜社署稱社工正聯絡家屬 按需要提供適切協助
突發
18小時前
熊本嘉島町Aeon Mall有大規模倒塌情況。路透社
01:17
熊本地震︱嘉島町Aeon Mall爆炸多人死亡 八代市地殼現84厘米變形︱有片
即時國際
15小時前
旺角建興大廈血案內情曝光 男遊客嫖妓 為肉金爭拗 遭跨性別鳳姐刺頸
01:11
旺角建興大廈血案內情曝光 男遊客嫖妓 為肉金爭拗 遭跨性別鳳姐刺頸
突發
4小時前
16歲少年網上轉售洗衣液致富 不足一年創逾百萬銷售 靠AI篩選入貨 感悟「機會處處皆在」
16歲少年網上轉售洗衣液致富 不足一年創逾百萬銷售 靠AI篩選入貨 感悟「機會處處皆在」
商業創科
2026-07-28 06:00 HKT
何伯離世｜未辦妥離婚手續？  網民熱議何太必爭450萬遺產或成最終贏家：希望唔好益佢
何伯離世｜未辦妥離婚手續？  網民熱議何太必爭450萬遺產或成最終贏家：希望唔好益佢
影視圈
20小時前
六合彩︱頭獎一注獨中得1800萬 攪珠結果出爐即刻入嚟對冧巴！
社會
16小時前