涉Telegram發布逾萬色情影像 無業男被控發布淫褻物品等5罪

29歲無業男涉嫌於2022年至2025年間多次在即時通訊應用程式Telegram發布色情影片及照片，並疑管有色情影像以作發布之用，涉及逾40萬張相片和2.5萬段影片。他早前被控4項發布淫褻物品及1項管有淫褻物品以供發布罪，案件今於東區裁判法院再提堂，被告暫毋須答辯，以待控方索取法律意見。案件押後至9月23日再訊，期間被告續准保釋。

被指發布逾萬色情影像

被告徐世豪，被控於2022年7月23日至2025年8月20日在即時通訊應用程式Telegram上發布淫穢物品，即9,811段影片及235,628張照片；及在香港管有淫褻物品，即15,578段影片及252,008張照片，以供發布。

控方今申請案件押後，被告暫毋須答辯。據了解，案中有人涉買賣涉案淫褻物品獲利，控方會就7個與被告相關的銀行帳戶再索取法律意見，以確認會否起訴被告「洗黑錢」控罪。

案件編號：ESCC317/2026

法庭記者：王仁昌