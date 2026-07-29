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無業男認舌舔指插親妹下陰 求情：一時衝動 現接近失明

社會
更新時間：12:06 2026-07-29 HKT
發佈時間：12:06 2026-07-29 HKT

無業男兩度在住所非禮小14歲的親妹，先在親妹7歲讀小二時舌舔其下陰股溝，6年後再在對方睡覺時指插下陰一下，親妹前年16歲時向社工透露，其後社工報警處理。現年32歲無業男今早於區域法院承認2項非禮罪，辯方求情指被告犯案皆因一時衝動未能自控，事主幸無永久損傷，被告現時接近失明，希望法庭輕判。

舌舔親妹下陰股溝 事後遭祖母責罵

被告C.S.F.承認2項非禮罪。案情指，被告生於1994年，事主則生於2008年，2人屬兄妹關係，年齡相差14歲。事主小二約7歲時，某日身處在祖母的石硤尾單位內，案發時躺在上層床玩平板電腦，時年21歲的被告則在床尾爬梯邊，脫下事主內外褲舔事主下陰。事主感到腰間痕癢，告知被告不舒服後，被告便停下。事主轉身俯臥，被告改為舔事主股溝，其後離開前往洗手間。祖母回家後，獲事主告知事件，於是責罵被告。

數年後再指插妹妹下陰問「爽唔爽」

事主約13歲時，某日放學回到順利順天邨住所，在上層床睡覺時，被告站在下層床，脫下事主褲子，指插事主下陰一下，問事主「爽唔爽、舒唔舒服」，然後抽出手指。事主前年向社工透露事件，社工其後報案。醫療檢驗報告顯示事主下陰沒有任何損傷。

求情稱勇於認責現接近失明

辯方求情指被告初犯，知道案件嚴重，明白侵犯胞妹違反誠信，幸而事主沒有永久損傷。辯方續指被告勇於承認愚蠢自私，犯案皆因一時衝動未能自控，如今已接近失明，只能看到光，還押時曾因此多次跌倒，未來重犯機會低。

案件編號：DCCC1021/2025
法庭記者：陳子豪

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