病人激光矯視後角膜糜爛 案件拖延16年 醫委會今判指控不成立

醫委會今日（29日）就一宗16年前的投訴展開研訊。涉案眼科醫生饒文杰被指於2010年未為病人講解風險下進行激光矯視（LASIK），及後病人出現「復發性角膜糜爛」（Recurrent Corneal Erosion）時，亦未有提供適治療。涉案醫生未有出席研訊，控方決定不提證據起訴，研訊小組商議後宣判指控不成立。

被指事前未為病人講解風險

涉案眼科醫生饒文杰被控於2010年未有對一名女病人陳蔓芝（音譯）履行其醫生職責，於2010年5月28日未有向該病人充分講解相關風險下，為病人安排兩邊眼睛進行LASIK（激光矯視），其後未有為病人提供其他治療建議，以及於2010年9月6日錯誤地為病人右眼進行「角膜切除術」（Keratectomy）或「全角膜切除術」（Total Keratectomy）。

眼科醫生饒文杰代表律師莫樹聯資深大律師。

研訊小組商議後宣判指控不成立。資料圖片

控方決定不提任何證據

涉案醫生饒文杰今日未有出席研訊。代表醫委會秘書處的控方律師嚴浩正表示，控方決定就有關指控不提出證供作起訴。醫委會法律顧問提醒研訊小組，舉證責任在於控方，辯護人無需證明自己無罪。

研訊小組主席鄧惠瓊宣讀判詞，表示醫生專業失當是一項嚴重指控，小組需檢視所有證據再作判決。考慮控方後不提任何證據，以及法律顧問意見後，決定宣判指控不成立。

林志釉相信律政司人員是根據法律理據作出有關決定。資料圖片

林志釉相信是根據法律理據作出有關決定

本身是律師的病人政策連線主席林志釉向《星島頭條》解釋，一般而言，案件經由初偵會（PIC）轉介至研訊小組後，律政司人員會協助醫委會秘書處草擬控罪。不過展開研訊時，控方會再三考慮案件的法律理據、雙方證據，以及相關的醫生守則等等。若控方考慮所有因素後，認為案件「無得打」，便有機會不提證據(ONE, offer no evidence ）作檢控。

他提到，印象中以往的醫委會案件一旦轉介至研訊小組便不會有撤銷的情況，均會以「ONE」處理，估計是程序上律政司未必有權撤銷投訴，故會提出「ONE」，而此做法的判決結果就只有不成立。

現行機制下，投訴人若不滿醫委會裁決，只能提出司法覆核而不能上訴。林就指，相信律政司人員是根據法律理據作出有關決定，且醫委會亦是根據控方不提出證據的情況下作出裁決，認為若對判決結果有不滿，投訴人或需尋求專業法律意見。

涉案醫生曾於2019年向醫委會申請將案件發還至初步偵訊委員會處理，相隔5年後，於2024年11月才獲醫委會通知申請被拒絕。他於去年就有關情況入稟提出司法覆核，指有關申請最終不應由醫委會主席作決定，而是應交由研訊小組主席決定；且紀律程序當時已拖延約14年，對其聲譽構成威脅及帶來困擾。

記者：伍萬庭

攝影：盧江球

