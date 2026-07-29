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票尾經濟│逾百間食肆提供優惠 足球盛會後擬安排交通接載遊客到九龍城區消費

社會
更新時間：10:25 2026-07-29 HKT
發佈時間：10:25 2026-07-29 HKT

香港足球盛會將在啟德主場館舉行，旅發局已聯同逾百間食肆，為持票尾的觀眾提供95折優惠。九龍城區議員黃文莉今早（29日）在一電台節目中表示，正與當局溝通，在足球盛會及其他在啟德體育園舉辦的盛事後，安排交通接載遊客到九龍城區消費。

「龍城深度遊」逾40店鋪參與

她指，九龍城於去年起已在探討票尾經濟，目前「龍城深度遊」有40多間店鋪，為持票尾的觀眾提供不同的優惠，市民及旅客可在專頁上看到，近幾次盛事後有在港鐵出入口附近的商戶生意都有所增長，他們對盛事更為期待，因為有實質的經濟效益。

她認為香港的票尾經濟剛剛開始，今次旅發局都有相關的安排及宣傳，令更多旅客及觀眾了解情況，但他們大部分以大型的餐飲及酒吧多一些，觀眾要由體育園到九龍城區更要通過港鐵站，擔心或令遊客直接登車去其他區，故希望可安排直通車接載觀眾到九龍城區。

記者：郭詠欣
 

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