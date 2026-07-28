皇家美素力奶粉含鉛︱菲仕蘭交兩間獨立第三方檢測報告 證鉛含量符港澳標準 促澳門複檢

衞生署日前接獲食環署食安中心通報，指「皇家美素力1號嬰兒配方奶粉」（批次：1W07KPJ）被澳門當局檢出可能鉛含量超出當地標準。荷蘭皇家菲仕蘭隨即與澳門相關部門會面，並強烈要求複檢，同時提交兩間獨立第三方化驗所報告，證實有關樣本的鉛含量均符合港澳標準。

對澳門用一罐樣本作檢測有保留

荷蘭皇家菲仕蘭今日（28日）發聲明指，已就事件與澳門相關部門會面，並提交由兩間獲「ISO 17025認證」的獨立第三方化驗所就三個樣本完成的檢測報告。結果顯示，所有樣本的鉛含量均符合澳門和香港的標準。

荷蘭皇家菲仕蘭強烈要求澳門相關部門就同一批次產品再度抽樣檢測，以進一步釐清事實，並對澳門相關部門用一罐樣本作檢測的安排表示保留。

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「皇家美素力1號嬰兒配方奶粉」。

續尋具公信力機構複檢

為免不同檢測結果引起公眾疑慮，荷蘭皇家菲仕蘭表示會繼續尋求更多具公信力的機構，對同一批次產品進行複檢，以確保消費者對產品安全性及質素的信心。荷蘭皇家菲仕蘭強調，深明家長對嬰幼兒健康與安全的重視與關切，一直以嚴格的品質及安全標準為守則，將守護嬰幼兒健康視為首要責任，並對旗下產品的安全性及品質保持堅定信心。