Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

皇家美素力奶粉含鉛︱菲仕蘭交兩間獨立第三方檢測報告 證鉛含量符港澳標準 促澳門複檢

社會
更新時間：22:44 2026-07-28 HKT
發佈時間：22:44 2026-07-28 HKT

衞生署日前接獲食環署食安中心通報，指「皇家美素力1號嬰兒配方奶粉」（批次：1W07KPJ）被澳門當局檢出可能鉛含量超出當地標準。荷蘭皇家菲仕蘭隨即與澳門相關部門會面，並強烈要求複檢，同時提交兩間獨立第三方化驗所報告，證實有關樣本的鉛含量均符合港澳標準。

對澳門用一罐樣本作檢測有保留

荷蘭皇家菲仕蘭今日（28日）發聲明指，已就事件與澳門相關部門會面，並提交由兩間獲「ISO 17025認證」的獨立第三方化驗所就三個樣本完成的檢測報告。結果顯示，所有樣本的鉛含量均符合澳門和香港的標準。

荷蘭皇家菲仕蘭強烈要求澳門相關部門就同一批次產品再度抽樣檢測，以進一步釐清事實，並對澳門相關部門用一罐樣本作檢測的安排表示保留。

相關新聞：

皇家美素力奶粉含鉛︱衞生署 : 暫未發現其他批次有問題 收282查詢 137個案轉醫管局跟進

皇家美素力1號奶粉一批次疑鉛含量超標 食安中心籲停用

「皇家美素力1號嬰兒配方奶粉」。
「皇家美素力1號嬰兒配方奶粉」。

續尋具公信力機構複檢

為免不同檢測結果引起公眾疑慮，荷蘭皇家菲仕蘭表示會繼續尋求更多具公信力的機構，對同一批次產品進行複檢，以確保消費者對產品安全性及質素的信心。荷蘭皇家菲仕蘭強調，深明家長對嬰幼兒健康與安全的重視與關切，一直以嚴格的品質及安全標準為守則，將守護嬰幼兒健康視為首要責任，並對旗下產品的安全性及品質保持堅定信心。

最Hit
熊本嘉島町Aeon Mall有大規模倒塌情況。路透社
01:17
熊本7.1級地震︱嘉島町Aeon Mall爆炸多人死亡 八代市地殼現84厘米變形︱有片
即時國際
2小時前
01:56
何伯病逝︱陸大狀曾出手助何伯 嘆悲劇收場令人唏噓 450萬遺產點分配？
社會
9小時前
何伯離世｜未辦妥離婚手續？  網民熱議何太必爭450萬遺產或成最終贏家：希望唔好益佢
何伯離世｜未辦妥離婚手續？  網民熱議何太必爭450萬遺產或成最終贏家：希望唔好益佢
影視圈
6小時前
何伯離世丨臨終前情況曝光 6月確診肝癌生命在倒數 獲子女見最後一面 獲牧師洗禮安詳告別
01:56
何伯離世丨臨終前情況曝光 6月確診肝癌生命在倒數 獲子女見最後一面 獲牧師洗禮安詳告別
影視圈
9小時前
何伯病逝︱450萬爭產誤揭濫用公屋 時任房署署長羅淑佩曾批：咁高調唔查唔妥
何伯病逝︱450萬爭產誤揭濫用公屋 時任房署署長羅淑佩曾批：咁高調唔查唔妥
社會
7小時前
俞琤疑健康出問題  個人騷哽咽發表「最後一次」言論  兩摰友谷薇麗、施南生先後離世打擊大
俞琤疑健康出問題  個人騷哽咽發表「最後一次」言論  兩摰友谷薇麗、施南生先後離世打擊大
影視圈
4小時前
何伯病逝｜社署稱社工正聯絡家屬 按需要提供適切協助
何伯病逝｜社署稱社工正聯絡家屬 按需要提供適切協助
突發
4小時前
何伯離世｜何煊遺言曝光：個衰婆想我死  怒斥「做過咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌決定離婚
02:22
何伯離世｜何煊遺言曝光：個衰婆想我死  怒斥「做過咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌決定離婚
影視圈
8小時前
熊本7.1級地震︱隔10年再爆7級強震 2016、2026兩次災害重點對比
熊本7.1級地震︱隔10年再爆7級強震 2016、2026兩次災害重點對比
即時國際
2小時前
公屋戶自豪曬「舉報濫用獎狀」直言惡有惡報！教路「篤灰」有兩大好處 網民：今次仲唔威爆
公屋戶自豪曬「舉報濫用獎狀」直言惡有惡報！教路「篤灰」有兩大好處 網民：今次仲唔威爆
生活百科
10小時前