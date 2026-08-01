考車牌｜路試「睇水員」收利是涉勒索？大律師拆解隨時觸犯數宗罪

駕駛考試公平性備受關注，近日有網民發現何文田忠義街駕駛考試場外，有身穿螢光衣的「睇水員」協助考生攔截路經車輛，以助考試順利，甚至涉嫌收受「利是」。執業大律師陸偉雄接受《星島》訪問時表示，相關人士若涉及收受利益、協助作弊或強索費用，隨時會觸犯串謀詐騙、勒索等刑事罪行，最高可被判監禁14年。

協助作弊欺騙考官 或觸犯串謀詐騙

陸偉雄指出，如純粹出於自發協助維持秩序、指揮交通以疏導車流，其行為並無不妥，不能單憑身分判定其違法，關鍵在於其具體行為。惟他強調，一旦出現越界行為，隨時觸犯刑事法例。他提到，若以不當或恫嚇手段，強行要求司機或考生支付費用才予以放行，可能干犯勒索罪；若在考試期間，向正在進行泊位測試的考生提供指示，如提示倒後或有否出界，即屬於協助作弊，因欺騙考官，雙方均涉嫌觸犯串謀詐騙，最高刑罰可判處監禁14年。

他又指，如「睇水員」因對方拒絕付費而刁難，如故意擺放雪糕筒阻礙考試進行，不僅影響考生，更是阻礙同車的考官執行職務，涉嫌違反香港法例第238章《簡易程序治罪條例》第23條的「抗拒或阻礙公職人員執行公務」罪。

阻礙考官執行職務或違道路交通條例

陸偉雄進一步解釋，馬路屬於公共道路，「睇水員」若企圖阻礙交通或站在馬路中心，會違反374章《道路交通條例》中關於行人的規定；即使沒有阻礙車輛，路人無故滯留馬路，亦會干犯俗稱「亂過馬路」（Jaywalking）的罪行，最高可被罰款2,000元。

記者：李健威