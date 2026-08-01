考車牌｜何文田駕駛路試現「睇水員」 收利是助考生攔車 運輸署：如違規交執法部門

香港考車牌「一take pass」非易事，合格率僅約三成，近日有網民發現何文田忠義街駕駛考試中心外，有身穿螢光衣的「睇水員」協助考生攔截途經車輛，事後涉嫌收取考生的「利是」。《星島頭條》記者早前在何文田忠義街，發現有「睇水員」在場當值，更和現場教練有講有笑，似乎甚為熟絡，但「睇水員」行為有否影響考試公平性呢？他們受僱於什麼人士或團體呢？

運輸署：從無安排任何人在考試中心外管理交通

運輸署回覆查詢時嚴正澄清，從無安排任何人在駕駛考試中心外管理交通，如發現懷疑違規違例情況，署方會轉交執法部門嚴肅跟進。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培則指，相關崗位屬民間自發，反映有實際需求，但因缺乏保障且涉不公，促請當局將其制度化規管。有立法會議員認為，相關行為形同作弊，考官如發現應紀錄在案，甚至取消考試成績。

「睇水員」助考生減少路面障礙 多屬教車導師聘用

綜合網民及過去報道，這些「睇水員」存在已久，主要功能是協助考生「攔截」途經車輛，令考生在路試時減少障礙，增加合格機會。事後「睇水員」會向考生收取「利是」、「茶錢」，部分教車師傅亦會提醒學員照辦，一般是數十元。

李耀培透露，相關人員屬於民間自發運作，主要由私人駕駛學校或多名私人駕駛導師共同出資，以自由工作（Freelance）形式聘用，職責是協助維持秩序。他們會在考生出車時提供協助，包括接應車輛、指揮交通及勸導行人，以減輕考生緊張情緒，並確保出路口安全。他認為香港須多考場位於繁忙路段，若無人在路口協調，考試車輛可能等候多時亦無法駛出，因而產生此市場需求。

運輸署：2023年至今接一宗投訴 屬「私人駕駛教師團體人士」

運輸署表示，一向致力維持公平、公正及廉潔的駕駛考試制度。署方已在駕駛考試考生須知清楚指出，除《道路交通（駕駛執照）規例》指明的駕駛考試表格及學習駕駛執照費用外，考生無須向政府支付其他費用。駕駛考試中心已張貼告示，提醒考生無須繳交任何費用予政府人員。中心已加強巡查，確保駕駛考試不受干擾；考生如在中心被索取任何費用，可向中心主任或保安求助。署方自2023年至今接獲1宗相關投訴，經調查後，確定投訴所指的為「私人駕駛教師團體人士」。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培。資料圖片

立法會議員莊豪鋒。資料圖片

「睇水員」或選擇性協助 對考生構成不公

至於「睇水員」向考生收取「利是」的潛規則，李耀培表示，這並非行業常規或明文規定，很多考生在無導師提醒下，根本不知情。然而，相關人員有機會根據導師有否「夾錢」而選擇性協助車輛，對考試合格與否有影響，對未付費的考生構成不公。

李耀培又指，相關人員需在惡劣天氣下工作，有時為了攔截車輛甚至要「挺身而出」，面對不願減速的車輛時十分危險；由於屬自由工作性質，並無購買勞工保險，一旦發生意外將缺乏保障。他坦言，運輸署至今未有進行規管，反映出市場確實有此需求，建議運輸署主動評估考場對「交通督導人員」的需求，將該職位制度化，確保各考場均有統一的協調人員，避免因付費與否而出現不公。同時，當局應對相關人員進行正統培訓，提升其交通安全意識，並確保其配備反光衣等安全裝備，以保障自身安全。

莊豪鋒：外來幫助等同作弊

不過，立法會議員莊豪鋒批評相關行為「完全係作弊」，若考生需利用外來幫助通過考試，可能導致本身無能力通過考試的人完成考試。他強調，駕駛考試目的在於模擬真實路面情況，包括不同交通狀況、黑點等，若考生使用外來幫助，等同作弊，對其他考生亦不公。

莊豪鋒建議，面對涉嫌作弊行為，考官若發現異常情況應記錄在，且證實有不尋常舉動，當局應取消該名考生的資格及考試成績；當局亦應商討研究透過法例，阻止類似行為。

記者、攝影：李健威