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的士車隊一周年｜斥充電樁不足非事實 環境局指現逾1.7萬支公共充電樁使用率僅約兩成

社會
更新時間：20:13 2026-07-28 HKT
發佈時間：20:13 2026-07-28 HKT

近日有報道指本港充電配套不足，影響的士車隊發展，環境及生態局今日（28日）在社交平台澄清，指相關言論與事實不符。當局強調一直透過政策及市場力量，建立以高速充電樁為骨幹的公共充電網絡。截至2026年6月，全港已有逾1.7萬支公共充電樁，惟整體使用率僅約一至兩成，顯示現時充電設施相當充足。

澄清充電樁充足 平均使用率僅一至兩成

環境及生態局表示，政府多年來一直透過政策引導並善用市場力量，致力建立以高速充電樁為骨幹的公共充電網絡，特別針對電動的士等商用車的充電需求，以加快推動電動車普及化。截至2026年6月，香港已有超過17,300支公共充電樁，其中約3,390支為快速或高速充電樁，足可支援逾85,000輛電動車。政府亦特意在全港各區設置50支電動的士專用高速充電樁，當中12支已全面投入運作，餘下的38支則會自今年年底陸續投入運作。

環境及生態局又指，充電技術的突破亦正顯著提升包括電動的士在內的電動車補能效率。如市場上最新研發的兆瓦級充電技術，能實現「充電5分鐘，續航400公里」，使充電時間與傳統燃油車入油相若。此外，市場上亦已出現流動型高速充電器，打破了空間與電力供應的限制，大大增加充電網絡佈局的彈性。政府正密切留意各項多元充電技術的最新發展，積極探討加快引進香港落地的可行性，以進一步支援電動車在本地的發展與普及。

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