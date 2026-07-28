熊本7.1級地震 | 有旅客團被困高速公路 旅議會:15個九州旅行團全部旅客暫安全

日本熊本縣於今日下午發生強度達7.1級的地震，引起廣泛關注，而在地震發生期間，亦有不少港人於當地旅行。香港旅遊業議會回覆查詢時指，暫時估計大約有15個旅行團在九州，涉及約200名旅客，全部安全行程亦未受影響。不過，有旅行社則指，有旅行團被困在高速公路，團友需留在車上等候重開。

熊本目前景況，由袁振寧提供。

東瀛遊執行董事禤國全則向《星島》表示，該公司目前共有七個旅行團身處九州，涉及約140名團友，全部人員安全。禤國全指出，其中一個人數為15人的旅行團在地震發生時正於熊本高速公路行駛，強震過後公路即時封閉，團友需留在車上等候重開。兩旅行社均指，將密切跟進情況，以團友安全為首要考慮，適時調整行程安排。

熊本高速公路情況，圖片由禤國全提供。

本港旅行社縱橫遊執行董事袁振寧向《星島》表示，該旅行社目前共有三個旅行團身處九州地區，總涉及人數共60人，全部團友均確認安全。他指出，地震發生時，旅行團正乘坐旅遊巴士，所有團友的手機同步響起地震預警提示，由於當時他們所在位置為大分縣別府市，當地錄得的震度為4級，因此沒有感受到太劇烈的搖晃，地震持續時間約為30秒左右。他補充，當時陽光普照，旅行團下榻的大分縣杉乃井酒店客人如常，暫時並無特別情況。

大分縣杉乃井酒店客人如常，圖片由袁振寧提供。

熊本地震新聞報導，圖片由禤國全提供。