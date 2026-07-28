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小西灣新家庭醫學診所本周六起投入服務 為東區第六間公立診所

社會
更新時間：15:48 2026-07-28 HKT
發佈時間：15:48 2026-07-28 HKT

醫管局公布，位於柴灣小西灣富欣道11號小西灣康健綜合大樓二樓的小西灣家庭醫學診所，將於本周六(8月1日)投入服務。

小西灣家庭醫學診所除了提供醫生診症服務外，亦透過跨專業團隊提供預防篩查及護理、慢性疾病管理、疫苗接種及健康教育等服務。新診所投入服務後，將有助提升地區的服務量，加強與區內基層醫療服務的協作，更全面照顧市民的健康需要。

小西灣家庭醫學診所於8月1日起投入服務，屆時偶發性疾病病人可透過上表的預約途徑預約診症時間。(政府新聞處)
小西灣家庭醫學診所於8月1日起投入服務，屆時偶發性疾病病人可透過上表的預約途徑預約診症時間。(政府新聞處)

新診所將與區內的柴灣家庭醫學診所、環翠家庭醫學診所、筲箕灣賽馬會家庭醫學診所、西灣河家庭醫學診所及北角柏立基夫人家庭醫學診所互相配合，進一步加強東區的一站式基層醫療服務。診所亦已個別通知部分於東區另外五間家庭醫學診所定期覆診的慢性疾病病人，並安排其日後於小西灣家庭醫學診所繼續接受治療。
　　 
市民如需預約偶發性疾病診症服務，可透過電話預約系統（電話號碼：31532930）或HA Go手機應用程式內「預約家庭醫學診所」功能辦理。市民如有查詢，可致電診所電話：3865 7451。

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