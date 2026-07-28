何伯與何太忘年戀因愛成恨 判監獲釋後數日離世 一文睇清完整恩怨情仇時間線

79歲「何伯」何煊因與年輕逾30歲的內地女子「何太」葉秀定再婚，及後在《東張西望》指控5名子女取走銀行戶口中的450萬港元積蓄，事件轟動全港。何伯與何太於2024年相戀，因450萬元爭產風波而成為網絡紅人，惟兩人其後感情破裂，在屯門公屋住所電梯大堂互襲，雙雙被控傷人。昨日（27日）何伯因肝癌病逝，《星島頭條》整理該對忘年戀人各大事件時序，一文睇清箇中恩怨情仇。

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何伯與何太街市結緣閃電結婚

2024年1月26日，43歲來自內地的何太，於屯門一屋邨街市擺放臨時攤檔，結識了76歲的何伯，何太主動詢問對方有否好男人介紹。1月29日，何太展開「湯水攻勢」，每日為何伯煲湯。兩人迅速墮入愛河。2月14日情人節，何伯贈送價值99,000港元的龍鳳鈪予何太。2月19日，何伯擬提取銀行戶口內的100萬元予何太做生意，但發現450萬元積蓄已被細女取走。3月11日，兩人閃電結婚。何伯再向何太送上價值13萬港元的兩卡鑽戒及逾10萬港元的勞力士腕錶。

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何伯與何太登《東張西望》指控子女

2024年5月，何伯與何太登上電視節目《東張西望》，公開指控5名子女私自取走聯名戶口中的450萬港元積蓄。何伯在節目中展示名貴龍鳳鈪和勞力士腕錶以證真愛，事件迅速引爆全港網絡討論，二人一夕之間成為網絡紅人。其後，兩人轉戰社交平台，在抖音及小紅書等直播帶貨，期間何伯為何太洗內褲等行為更引發極大爭議。

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何伯與何太感情破裂公屋大堂互襲

2025年5月12日，何伯與何太的婚姻僅維持了一年多便出現裂痕，何太突然在小紅書單方面宣布正在辦理離婚手續，預告將返回內地，惟其後仍被網民目擊與何伯手牽手逛街。2025年5月25日，何伯在港鐵兆康站與一名41歲女途人爭執，期間情緒激動，取出殺蟲水噴向對方，導致女途人手臂紅腫灼傷。他其後被捕並承認控罪。於同年10月在屯門裁判法院被判監禁2個月、緩刑2年，並須向事主賠償2,000元。5月30日，兩人關係急轉直下，因生活問題，何太欲離家返回內地，雙方在屯門菁田邨住所的電梯大堂發生爭執。何伯涉嫌從後以摺刀襲擊何太，並割傷其後腦。兩人糾纏期間，何太咬傷何伯手指，何太的兒子得知事件後隨即趕至奪去摺刀。最終何伯與何太雙雙受傷送院，並因涉嫌傷人被捕。何伯被捕後聲稱，因不滿何太企圖離婚改嫁，一時氣憤而持刀施襲。事後，兩人各被控一項「有意圖而傷人罪」。及後，何伯接受訪問時公開數落何太，宣布決意離婚，並向5名子女認錯，直言自己當初「踩落氹」。

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何伯承認傷人罪獲輕判監禁

2026年3月17日，案件步入司法程序，在區域法院提訊，何伯表示擬認罪，何太則擬不認罪。5月20日，何伯在區域法院正式承認一項有意圖而傷人罪，隨即還押候判，並表明願意在何太的案件中出庭指證。6月3日，原定判刑日，惟因何伯申請法律援助，法官將案件押後。至7月7日再次開庭時，何伯因病住院，判刑再度押後至7月21日。當日，何伯因留院缺席聆訊，區域法院法官陳廣池在庭上直接判刑。陳廣池形容本案「成也鎂光燈，敗也鎂光燈」，屬「典型因愛成恨」，考慮到何伯年邁及患有抑鬱症等情況，輕判其監禁兩個月。由於何伯自5月20日起已被還押，刑期扣減後已屆滿，遂獲即時釋放。7月27日，重獲自由僅數天，何伯在醫院因肝癌病逝，終年77歲。7月28日，網上傳出何伯離世的消息。至於何太的案件，則暫定於2027年2月11日開審。