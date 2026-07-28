新皇崗口岸十一國慶前啟用？李家超：兩地政府正全力安裝設施及測試

立法會早前通過新皇崗口岸港方口岸相關條例草案，港方口岸區在7月31日啟動，但實際通關日期仍未公布。特首李家超今日（28日）被問會在十一國慶前正式啟用，他稱明白大家非常關心皇崗口岸，強調港深兩地政府現時全速推進口岸的裝置、設施、測試以及做大量演練，目標是盡早完成，早日公開予市民使用，有決定就會公布。

李家超指，港方口岸區成立後，港深政府會就口岸運作的各範疇進行營運測試及系統裝置，例如交通等壓力測試，做大量工作，目的是要確保所有設施有效營運。而以往的過關經驗，安排方面是有秩序、安全、順暢，期望讓所有旅客都有很好的體驗。

宏福苑安置 逾9成業主接受收購建議

另外，政府已陸續向大埔宏福苑居民發出收購通知書，李家超指截至昨日（27日），有90.8%業主簽署接受收購建議書，當中有53%完成買賣協議，陸續亦有業主正式完成契約轉讓，形容情況順暢，呼籲住戶把握時間作出決定。

李家超強調，政府一直以情、理、法處理宏褔苑事宜，提出收購業權將賠償的不確定性、不同法律訴訟帶來的長時間等不同風險轉由政府承擔，希望盡快可讓居民早日回復正常生活，

他續稱，政府早前已向立法會申請10億元撥款，令收購宏福苑的準備資金，由40億元增至50億元，當局會繼續做好解說工作，有關住戶如有問題或要求，都可透過解說隊或一戶一社工轉達，政府會按實際情況，彈性及務實處理。

記者：郭詠欣