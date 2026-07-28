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陳嘉信涉司法抄襲提早退休 李家超：張舉能採適當措施維護公眾對法官信心

社會
更新時間：13:15 2026-07-28 HKT
發佈時間：13:15 2026-07-28 HKT

高等法院原訟法庭法官陳嘉信因涉多次司法抄襲事件，被終審法院首席法官張舉能要求提早6年退休。行政長官李家超表示，尊重張舉能採取適當的措施，去維護公眾對法官獨立及專業履行職責的信心。

他明白社會對於法官及其專業水平抱有高度的期望，而司法機構是獨立運作及管理，有信心各級法院的法官及司法人員會恪守其司法誓言，以勤勉、獨立和專業的態度去履行他們的司法職責。

高等法院原訟法庭法官陳嘉信因涉多次司法抄襲事件，被終審法院首席法官張舉能要求提早6年退休。
高等法院原訟法庭法官陳嘉信因涉多次司法抄襲事件，被終審法院首席法官張舉能要求提早6年退休。

張舉能昨日（27日）發表聲明，強調司法抄襲完全不能接受，認同公眾對陳嘉信過去數年間涉及多宗司法抄襲事件所表達的關注，自己已要求陳嘉信提早退休，並基於公眾利益批准其申請，將於2026年7月31日正式生效。陳嘉信退休年齡為70歲，現提早6年退休。據悉，陳嘉信先後涉及8宗司法抄襲事件，其中一宗發生在張舉能「嚴肅訓誡」後仍然重施故技。

記者：郭詠欣

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