區議員「成功爭取」大埔公路兩段限速減至50公里 網民轟為單一屋苑「得罪成個新界東」 當事人有回應...

大埔公路於1902年貫通，南起九龍深水埗，繞經金山、大圍、沙田、馬料水，北延至大埔林村交匯處，一直是九龍往返新界東的主要幹道。近日，有沙田區議員以「感謝運輸署從善如流」為題，在社交平台宣布「成功爭取」將大埔公路琵琶山段及沙田嶺段的車速限制，由原本的時速70公里降至50公里，新速度限制由昨日（27日）起實施。然而，該帖文隨即引來逾千名網民「出征」留言炮轟。

區議員指收到畢架金峰業主反映冀限速至50km/h

民建聯沙田區議員陳壇丹在帖文表示，大埔公路經常有交通意外，早前亦收到畢架金峰業主反映希望將有關路段統一車速限制至每小時50公里，故去信運輸署並於7月與署方、業主代表及管理公司等到現場實地視察，稱運輸署「從善如流」在7月27日起將相關路段車速限制減低至每小時50公里。

網民批屋苑自私 嘲「索性封咗佢變私家路啦」

帖文一出即「吸引」大量網民留言批評，指該區議員僅為路段上的單一屋苑畢架金峰業主反映而提出限速，形容減速是「得罪成個新界東」的擾民措施。網民質疑減慢車速不但未能減低意外發生率，反而會令繁忙時段的車流更加擠塞，甚至令該屋苑的車輛更難出入；更有人嘲諷業主自私，「不如減到20km/h」、「索性封咗佢變私家路啦」。

陳壇丹回應：會再相約政府研究 冀從中取得平衡

陳壇丹回覆《星島頭條》表示，因應路面發生多宗致命交通意外，日前聯同政府部門巡視看看如何優化，希望將有關意外減至零宗。他表示，亦留意到不同持分者的意見，故會再相約政府部門研究方法，希望從中取得平衡。

李耀培倡屋苑路口加裝「停」標誌 派警捉出小路有冇停定

香港汽車會永遠榮譽會長李耀培向《星島頭條》表示，若運輸署決定將限速降至50公里，相信署方有道路安全、涉及該路段或路口的意外率等考量。不過他坦言，作為駕駛者自然不希望車速被減慢，加上時速70公里本就不算太快，過往一直也無大問題。

至於該屋苑小路進出大路的問題，李耀培認為與其單單依賴大路減速，不如改善車輛出路口的安全意識。他建議應針對屋苑或其他支路駛出大埔公路的小路加強管制，例如在路口增設紅色的「停」（STOP）標誌，強制從小路駛出的車輛必須完全停定，確認大路安全後才駛出。另應派警員到路口針對沒有在小路路口停定的車輛進行執法，更能有效保障整體行車安全。

他又強調，署方在新例實施初期必須設立足夠的過渡期及臨時指示牌，提醒駕駛人士（特別是職業司機）該路段經已減速，亦呼籲執法部門不要在實際初期將該路段變成「捉超速」的陷阱、或「擺白鴿籠」。

李耀培倡屋苑路口加裝「停」標誌，派警員捉「出大路有冇停定」。網圖

運輸署：考慮意外紀錄、路段視線、路口等因素

據運輸署文件表示，署方在檢討道路速度限制時，會考慮4大因素，包括路段發生意外紀錄、全港平均意外率、車輛車速、道路環境和特徵（路段斜度、視線、路口、路道設施等）。經考慮以上因素後，署方認為大埔公路琵琶山段及沙田嶺段來回方向現時每小時70公里的速度限制應降低至每小時50公里，以提升道路安全。

記者：陳俊豪